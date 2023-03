Defesa Civil monitora situação em Domingos Mourão após chuvas estragos no norte do Piauí

A Defesa Civil do Piauí, por meio do gabinete de crise, monitora áreas ribeirinha em municípios da região Norte do estado atingidos pelas cheias dos rios desde o início da semana. Uma equipe esteve na cidade de Domingos Mourão nesta quinta (23), uma das mais atingidas pelos temporais.

Em Piripiri a BR 222 foi interditada no trecho entre o município e Batalha, no km 84,9, devido ao alagamento da pista provocado pelas fortes chuvas na região . De acordo com o órgão, “não há previsão de liberação da via, uma vez que o nível da água continua subindo em decorrência das chuvas dos últimos dias”.

Na a assembleia o deputado estadual Marden Meneses (PP) usou a tribuna para falar da preocupação com a intensidade das chuvas ocorridas em Domingos Mourão. No início da semana intensos temporais atingiram a região norte do Piauí, causando estragos em municípios como Pedro II, Milton Brandão e Domingos Mourão.

Marden Menezes revelou que a cidade está pedindo socorro, pois está com dificuldades na malha rodoviária, com interrupções de estradas e danificação de estruturas públicas. “Nós apresentamos hoje um requerimento no sentido de que o governador do estado, Rafael Fonteles (PT), e a Secretaria de Defesa Civil possam socorrer de imediato a população de Domingos Mourão, que está aflita, passando por vários problemas com a intensidade da água”, afirmou.

