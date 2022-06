Dia do Vento: Energia eólica evita emissão de milhões de toneladas CO2

No dia do Vento, especialistas reforçam a importância do combate às mudanças climáticas por meio da produção de energia renovável. Em um ano, os parques eólicos evitam a emissão de milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera.



Atualmente, só o grupo Auren possui 21 parques eólicos em operação em dois complexos na divisa dos estados de Pernambuco e Piauí, que somam 565MW de capacidade instalada e geram mais de 2,3TWh de energia por ano, suficientes para abastecer mais de 1,1 milhão de residências.

(Fotos: Ventos Piauí / Auren Energia)

De acordo com o Gerente de Operação e Manutenção dos Complexo Eólico da Auren Energia, Henrique de Proença Barbosa, a energia eólica é fundamental para a descarbonização da economia no Brasil. “A redução da emissão de gases poluentes na atmosfera é, sem dúvidas, um dos maiores benefícios das fontes renováveis, como a eólica, o que tem fortalecido uma economia verde, que prioriza o desenvolvimento sustentável, de baixo impacto”, explica.

Hoje, a energia eólica representa 10,9% da matriz elétrica brasileira, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Grande parte da produção eólica encontra-se na região Nordeste, entre os estados de Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, que juntos vêm se consolidando como uma grande potência devido às condições climáticas favoráveis para geração de energia limpa.

A estimativa é que com a expansão dos parques eólicos no país, a redução da poluição do ar se intensifique nos próximos anos. Além de não emitir dióxido de carbono (CO2), a energia proveniente do vento é responsável por diminuir a emissão de gases de efeito de estufa (GEE).

Seminário Energia Sustentável

A Fundação Octávio Miranda realiza no próximo dia 21 de junho o seminário Energia Sustentável - vetor de desenvolvimento do Piauí”, para debater os potenciais do Piauí no setor e os caminhos para desenvolvimento de políticas sustentáveis nos municípios do Piauí. Veja a programação e como fazer a inscrição clicando AQUI.

