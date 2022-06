Dia Mundial do Doador de Sangue: PRF faz campanha nacional de doação

Amanhã, dia 14 de Junho, é celebrado o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. Já de 13 a 18 de junho, acontece a Semana do Doador de Sangue, que marca o Junho Vermelho. A fim de conscientizar e estimular a população sobre o tema, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza campanha nacional de doação de sangue.

(Foto: Divulgação/PRF)

Nesta terça (14), os policiais estarão participando da campanha nacional de doação de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (HEMOPI). Com a ação, a PRF pretende estimular a doação de sangue pela sociedade, visando à necessidade de suprir os atuais estoques de sangue que se encontram em baixa quantidade na rede de saúde.

Para ser doador, é preciso estar bem de saúde, ter entre 18 e 69 anos, ter dormido pelo menos 24 horas nas últimas 24 horas. Além disso, é preciso não ter feito cirurgia de grande porte há menos de seis meses e de pequeno porte há menos de três meses, não estar grávida, amamentando ou dado à luz nos últimos 6 meses e não ter ingerido álcool nas 12 horas antes da doação.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A PRF no Piauí convida todos os policiais e toda a sociedade piauiense para participar. As doações poderão ser feitas em todo o estado nos endereços abaixo:



Em Teresina/PI, Rua Primeiro de Maio, 235 – Centro (Sul), Fone/Fax: (86) 3221-8320 / 3221-8319 / 3226-4919;

Em Parnaíba/PI, Praça Antônio Monte, s/n Centro CEP: 64.218-340 Contato:(86) 3321-2854;

Em Floriano/PI, Rua João Dantas, 1161 Bairro Manguinha CEP: 64.800-000 Contato: (89) 3522-2020;

Em Picos/PI, Praça Antenor Neiva, s/n Bairro Bomba CEP: 64.600-000 Contato: (89) 3421-2138.

Para maiores informações e realizar o agendamento das doações basta entrar em contato com o hemocentro, pelo telefone (86) 3221-8320 ou no site do Hemopi. Em todas as unidades o funcionamento é das 08h às 18h.

Com informações da PRF