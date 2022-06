Junho Vermelho: Hemopi quer coletar quatro mil bolsas de sangue em 30 dias

Dia 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. Assim, de 13 a 18 de junho, acontece a Semana do Doador de Sangue, que marca o Junho Vermelho. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) tem desenvolvido diversas ações como forma de conscientizar a população sobre a importância de doar sangue. Uma delas é coletar quatro mil bolsas de sangue em 30 dias.



A primeira meta do desafio, conseguir 1 mil bolsas, foi concluída no dia 08 de junho, uma semana após o lançamento. As ações estão sendo realizadas nas quatro unidades de coleta do Hemopi: em Teresina, Picos, Parnaíba e Floriano, e sendo amplamente divulgadas nas redes sociais do Centro.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Esperamos atingir novamente essa meta como em 2021. E porque quatro mil bolsas? Porque esse é o número ideal para atender toda a rede pública hospitalar e parte da rede privada que é credenciada ao Hemopi. Convidamos a população do Piauí para vir doar, compartilhar na rede social, convidar amigos, familiares para fazer parte dessa corrente do bem e nos ajudar a realizar mais uma vez esse desafio é atingir a meta”, explica o diretor do Hemopi, Jurandir Martins.

Ele conta ainda que, ao longo de todo o mês vários parceiros como empresas, igrejas, faculdades, escolas, grupos civis vão realizar ações de doação de sangue junto com o Hemopi. “Essas parcerias são muito importantes para reforçar o estoque e incentivar as pessoas a doarem de forma consciente e constante", pontua Jurandir Martins.



Dados

Segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da população doa sangue de forma regular. Esse número fica um pouco abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), mas bem atrás dos 5% registrados em países da Europa.



As doações periódicas são essenciais para manter os estoques de sangue e plaquetas, que ajudam no controle de sangramentos e são usadas em tratamentos contra o câncer, por exemplo.



Confira a programação do Hemopi para o Junho Vermelho:



Dia 01 a 30/06: Desafio do BEM: 4 mil bolsas em 30 dias;

Dia 14/06: Dia Mundial do doador de sangue: Os doadores que compareceram às unidades do Hemopi (Teresina, Picos, Parnaíba e Floriano) neste dia terão lanche diferenciado, apresentações artísticas já em clima de festa junina e outras surpresas ao longo de toda terça-feira. Todas as ações serão realizadas na área externa do Hemopi. Em Teresina, a música fica por conta do Trio Pé de Serra, uma parceria com a Fundação Cultural Monsenhor Chaves;

Dia 15/06: Aniversário de 25 anos do Hemocentro Regional de Picos;

Dia 24/06: São João do Hemopi: A área externa será decorada com a temática junina, o lanche nessa data será típico e os doadores podem entrar na brincadeira e virem vestidos a caráter;

Dia 29/06: Encerramento do Junho Vermelho: o Hemopi comemora o Dia de São Pedro com música, lanche típico e apresentação especial do Rei e Rainha da Quadrilha Luar do Sertão. Os doadores também podem entrar na brincadeira e virem vestido à caráter nesta data.

