Diabéticos passam a ter prioridade em atendimentos no Piauí

A lei aprovada na Assembleia Legislativa do Piauí e sancionada ainda pela governadora Regina Sousa (PT) que estabelece prioridade em atendimentos a diabéticos está em vigor em todo o Estado. O texto de autoria do deputado estadual Flávio Nogueira Junior ampliou outra lei que já determinava a prioridade.

“Essa lei sancionada, ainda pela governadora Regina Sousa, trouxe uma nova redação a outra lei, também de minha autoria, que trata do atendimento prioritário aos diabéticos. O nosso objetivo foi ampliar o rol dos estabelecimentos que devem prestar um atendimento prioritário”, explicou o parlamentar.

Foto: Arquivo / O Dia

De acordo com a nova lei, os diabéticos terão prioridade em cartórios, clínicas e hospitais públicos e privados, além de órgãos públicos, cartórios e estabelecimentos comerciais. Flávio Nogueira Júnior defendeu a medida tendo em vista os graves riscos para a saúde dos pacientes diabéticos de terem que se submeterem a longas esperas. A ideia, segundo ele, é reduzir a sobrecarga de jejum prolongado, que provocaria danos no metabolismo do paciente.

O diabético terá que apresentar um documento atestando a patologia para garantir o acesso prioritário a esses estabelecimentos. O atendimento prioritário ocorrerá nos mesmos termos das prioridade para outros públicos como idosos, deficientes, gestantes e autistas.

