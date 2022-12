Divulgado resultado da prova escrita do concurso para professor da UFPI

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio da Comissão Organizadora de Concursos (COC), divulgou nesta segunda-feira (05), o resultado da prova escrita do concurso público para contratação de 22 professores. A prova foi realizada neste domingo (04).

Do total de vagas ofertadas, 21 são para professores do magistério superior dos campi Ministro Petrônio Portella (Teresina), Amílcar Ferreira Sobral (Floriano) e Professora Cinobelina Elvas (Bom Jesus) e 1 vaga para professor no Colégio Técnico de Floriano.

Foto: Divulgação/UFPI

Para o magistério superior, as vagas se distribuem nas seguintes áreas: Direito; Fitopatologia/Nematologia Agrícola; Piscicultura e Carcinicultura; Fundamentos Sócio Históricos da Realidade Brasileira; Geografia Física; Ecologia Vegetal; Física da Matéria Condensada/Instrumentação em Física; Física da Matéria Condensada; Taxonomia e Filogenia de Criptógamas; Teoria Quântica de Campos; Farmacologia; Geotecnia e Meio Ambiente; Pesquisa Operacional; Clínica de Pequenos Animais; Clínica médica de pequenos animais / bem-estar e comportamento animal; Estatística; Forragicultura e Pastagens; História; Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal; Produção, reprodução e nutrição de equídeos; Morfofisiologia Veterinária.

O resultado da prova escrita já está disponível, bem como local, data e horário de sorteio de tema para a prova didática. Para acessar, clique aqui.

