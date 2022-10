UFPI: Inscrições de concurso com 22 vagas para professor começam nesta sexta (7)

As inscrições para o concurso para professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI) começam nesta sexta-feira (7). Ao todo, serão 22 vagas disponíveis em quatro campi da instituição. Os interessados terão até o dia 8 de novembro para finalizar a inscrição no certame.

(Foto: Reprodução/UFPI)



Do total, são 21 vagas destinadas ao magistério superior nos Campi de Teresina, Floriano e Bom Jesus e uma vaga para Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no Colégio Técnico de Floriano. No Colégio Técnico de Floriano, a vaga é para a área de Língua Portuguesa. Enquanto que para o magistério superior, cada um dos 21 cargos correspondem às seguintes áreas do conhecimento:

- Direito; Fitopatologia/Nematologia Agrícola; Piscicultura e Carcinicultura; Fundamentos Sócio Históricos da Realidade Brasileira; Geografia Física; Ecologia Vegetal; Física da Matéria Condensada/Instrumentação em Física; Física da Matéria Condensada; Taxonomia e Filogenia de Criptógamas; Teoria Quântica de Campos; Farmacologia; Geotecnia e Meio Ambiente; Pesquisa Operacional; Clínica de Pequenos Animais; Clínica médica de pequenos animais / bem-estar e comportamento animal; Estatística; Forragicultura e Pastagens; História; Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal; Produção, reprodução e nutrição de equídeos; Morfofisiologia Veterinária.

As inscrições podem ser realizadas de forma online, via e-mail do Protocolo Geral da UFPI: [email protected]. Os candidatos aprovados e classificados serão nomeados e lotados no campus para o qual se inscreverem, dentro do prazo de validade do concurso e à medida das necessidades da UFPI. O edital, com o cronograma completo do processo seletivo está disponível neste link .

