UFPI sofre corte de R$ 5,53 milhões no orçamento após bloqueio de verbas pelo MEC

O bloqueio bilionário de verbas anunciado nesta quarta-feira (05) pelo Governo Federal trará consequências também para a Universidade Federal do Piauí (Ufpi). A instituição sofrerá um corte de R$ 5.530.015,65 em seu orçamento discricionário, ou seja, destinado às despesas básicas para funcionamento como energia elétrica, água, limpeza e insumos.



Diante da situação, a Ufpi anunciou que continuará com as ações já adotadas de contenção de gastos e que deverá adotar novas medidas no sentido de diminuir o impacto de suas despesas para se adequar à realidade imposta. Dentre as ações que a instituição adotará estão a diminuição da frota de veículos alugados e a maior economia de energia elétrica. Essas medidas serão tomadas, segundo a universidade, de forma dialogada e democrática com participação de todas as instituições que foram a instituição.



Foto: Divulgação/UFPI

Este não é o primeiro corte de verbas que a Ufpi sofre nos últimos anos. Em maio de 2021, a instituição teve uma redução de mais de R$ 15 milhões em seu orçamento. Este corte estava dentro dos R$ 3,23 bilhões destinados às instituições de ensino superior que foram bloqueados pelo Governo Federal e atingiram também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Em nota, a UFPI afirmou que está em diálogo com as entidades representativas como a Andifes (Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) para o alinhamento de ações, mobilização e a busca de soluções em conjunto. “A Ufpi reafirma seu compromisso em continuar atuando em prol da manutenção de suas atividades para garantir a qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica e à sociedade piauiense”, disse a universidade.

