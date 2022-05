Docentes do IFPI realizarão assembleia para definir se vão aderir à paralisação do dia 28

Os docentes do Instituto Federal do Piauí (IFPI) devem fazer uma assembleia nesta semana para definir a adesão dos trabalhadores da instituição à paralisação nacional das atividades de parte dos servidores federais, marcada para o próximo dia 28 de abril. A reunião deve ocorrer na terça-feira (26). Dentre as reivindicações da possível adesão, está um aumento maior do que a proposta linear reajuste linear de 5% a todos os servidores federais, anunciado pelo Governo Federal.

A informação foi confirmada ao Portal O Dia, pela Raquel Costa, coordenadora do SINDIFPI, o sindicato que representa os professores do Instituto. Servidores federais tem denunciado que o anúncio do reajuste ocorreu sem uma comunicação oficial junto às categorias do funcionalismo público federal, e sem negociação. Os docentes do IFPI devem abordar outros temas, como uma melhor estrutura para a oferta do ensino médio, cursos técnicos e também, dos tecnólogos.

Docentes da UFPI aderiram à paralisação

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piaui (ADUFPI) informou que a categoria aderiu à paralisação nacional das atividades programada para a próxima quinta-feira (28). Uma coletiva de imprensa deverá ser realizada na segunda-feira (15), às 9h, para informar as razões que levaram os docentes a aderirem ao movimento.

A ADUFPI emitiu uma nota de repúdio sobre o reajuste linear de 5% a todos os servidores federais, anunciado pelo Governo Federal. "Esta notícia foi anunciada sem comunicação oficial junto às categorias do funcionalismo público federal, logo em um momento no qual temos feito muitos esforços para sermos ouvidos e negociar nossa pauta, e no entanto, recebemos como resposta apenas que não haveria negociação", disse em nota a ADUFPI.

