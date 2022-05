Professores da UFPI aprovam paralisação das atividades para quinta-feira (28)

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piaui (ADUFPI) informou, nesta sexta-feira (22), que a categoria aderiu à paralisação nacional das atividades programada para a próxima quinta-feira (28). Uma coletiva de imprensa deverá ser realizada na segunda-feira (15), às 9h, para informar as razões que levaram os docentes a aderirem ao movimento paredista.

Na última terça-feira (19), a ADUFPI emitiu uma nota de repúdio sobre o reajuste linear de 5% a todos os servidores federais, anunciado pelo Governo Federal. "Esta notícia foi anunciada sem comunicação oficial junto às categorias do funcionalismo público federal, logo em um momento no qual temos feito muitos esforços para sermos ouvidos e negociar nossa pauta, e no entanto, recebemos como resposta apenas que não haveria negociação", disse em nota a ADUFPI.

Foto: Arquivo O Dia

Os professores da UFPI chegaram a aprovar um indicativo de greve para o dia 23 de março deste ano, mas após se reunirem com as Seções Sindicais do Setor das Federais vinculadas ao ANDES (Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior), a categoria chegou à conclusão de que o movimento ainda se encontrava em fase de amadurecimento, com a necessidade de manutenção do processo de mobilização dos servidores públicos.

Além da UFPI, docentes de outras instituições de ensino federais, como a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Universidade Federal do Acre (AFAC), também aderiram à paralisação no próximo dia 28.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no