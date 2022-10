Eleições 2022: Aplicativo Pardal recebe 147 denúncias de propaganda irregular

Até às 14h deste domingo (02), primeiro turno das eleições 2022, o Aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, já recebeu 147 denúncias de infrações eleitorais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), todas as denúncias estão relacionadas a propaganda eleitoral irregular. Até o dia 19 de setembro, apenas 66 denúncias haviam sido registradas.

Foto: Divulgação/TRE

O maior número de denúncias foi registrado nas cidades de Teresina (79) e Parnaíba (23). A cidade de Alegrete do Piauí, com pouco mais de 5 mil habitantes ficou em terceiro lugar no ranking de denúncias, com 6 ocorrências registradas pelos eleitores.

Confira a lista de municípios que registraram denúncias até o momento:

Alegrete do Piauí - 6

Altos - 3

Amarante -1

Assunção do Piauí - 1

Bertolínia - 1

Brasileira - 1

Cajueiro da Praia - 1

Campo Maior - 3

Canavieira - 1

Esperantina - 1

Gilbués -1

Inhuma - 2

Itaueira - 1

José de Freitas - 1

Lagoa do Piauí - 1

Marcolândia - 1

Massapê do Piauí - 2

Miguel Alves - 2

Oeiras - 3

Palmeirais - 1

