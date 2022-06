Eleições 2022: debate da O Dia TV com candidatos ao governo acontece dia 17 de agosto

O Sistema O Dia de Comunicação lançou, nesta quinta-feira (23), o projeto Eleições 2022, com a programação da O DIA TV para o período eleitoral deste ano. A programação inclui reportagens especiais e entrevistas nos veículos do sistema O Dia com os candidatos ao pleito deste ano.

O objetivo do projeto é levar aos telespectadores, ouvintes e leitores, informações sobre o processo eleitoral, desde o funcionamento da urna eletrônica, os instrumentos de participação do cidadão nas decisões políticas do Estado, bem como o perfil e as propostas de cada candidato.

Foto: O Dia

No dia 17 de agosto, às 20h30, irá ao ar o debate com os candidatos ao governo do Estado no primeiro turno das eleições. O debate terá cerca de três horas de duração e será mediado pelo apresentador Douglas Cordeiro.

Entre as novidades também está o programa de entrevista Debate do Dia, que irá ao ar no mês de julho, todas as quartas-feiras, às 20h30. No programa, a cada semana, um candidato responderá perguntas de jornalistas do Sistema O Dia. Além disso, o programa O Dia News, trará as entrevistas ao vivo com candidatos ao cargo de senador, vice-governador e governador.

"Hoje, nós apresentamos esse projeto e ele fala de toda a programação de divulgação não só na TV, mas também no portal, no jornal e na rádio. Além do debate e das entrevistas, teremos o programa Debate do Dia, que vai ser mediado pelo Douglas Cordeiro, com a participação de um jornalista do Sistema O Dia. Vai ser uma espécie de sabatina, bem dinâmico para mostrar ao telespectador algo de diferente. Com tudo isso, estamos mostramos a grandeza do sistema e essa integração da TV, jornal, rádio e portal", destaca a diretora de jornalismo da O DIA TV, Carmem Ramos.

Para o dia das eleições, a programação da O DIA TV começa cedo com a cobertura ao vivo nos principais locais de votação e os votos dos candidatos ao Governo em Teresina. Nas principais cidades do Piauí, os correspondentes do O DIA vão mostrar a movimentação de eleitores e candidatos. A partir das 17h, os comentaristas da O DIA TV vão fazer uma análise do dia de votação e, ao final da apuração, divulgar o resultado do pleito.