Eleições 2022: mais de 5 mil PMs viajam para reforçar segurança no interior do Piauí

Cerca de 5.200 policiais militares viajaram nesta quinta-feira (27) para cidades do interior do Piauí com o intuito de reforçar a segurança desses municípios no segundo turno das eleições 2022, que acontece neste domingo (30).

Todas as cidades piauienses vão receber reforço no policiamento conforme a quantidade de zonas eleitorais, ou seja, municípios com maior população receberão mais policiais, como ocorreu no primeiro turno. Os PMs retornarão à capital na segunda-feira (31).



No Piauí, há 74 zonas eleitorais espalhadas pelos 224 municípios. A ação conjunta visa garantir segurança e proteção aos cidadãos e eleitores.

Entre os impactos na segurança pública que poderão ser observados durante o pleito, estão possíveis crimes eleitorais (boca de urna, transporte ilegal de eleitores, compras de votos, entre outros), manifestações pacíficas e/ou violentas, bloqueio de vias, rixas, ameaças e atentados, temporais e/ou alagamentos e quedas de energias em locais de votação e de apuração dos votos.







