Em 10 anos, Piauí tem o segundo maior crescimento do setor de serviços no país

Entre 2011 e 2020, foram instaladas no Piauí 3.065 novas empresas prestadores de serviço, crescimento da ordem de 65,34% no período, o segundo maior do país, perdendo apenas para o estado de Tocantins, que cresceu 115,33%. No mesmo período, o crescimento de empresas na região Nordeste foi de 25,90% e no país de 23,41%, segundo informações da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE.



Foto: Marcelo Casall Jr. /Agência Brasil

No Piauí o setor de serviços que apresentou maior crescimento no período, em termos de quantitativo de empresas instaladas, foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que saltou de 1.223 empresas em 2011 para 2.624 empresas em 2020, aumento de 1.401 empresas (114,55%). Na sequência desse crescimento, vieram o setor de serviços prestados às famílias, com crescimento de 827 novas empresas (44,25%), e o de serviços de alojamento e alimentação, com crescimento de 521 empresas (39,03%).

Contudo, também merece destaque o setor de serviços que apresentou o maior crescimento percentual de novas empresas no período, que foi o de atividades imobiliárias, com 147,06%, e a instalação de 150 novas empresas

Na esteira do crescimento das empresas de serviços nos últimos 10 anos, o Piauí também apresentou o segundo maior crescimento na contratação de empregados do país para aquele setor. Em 2011 havia 54.073 pessoas empregadas, tendo saltado para 85.012 em 2020, um aumento de 30.939 empregados contratados a mais, crescimento de 61,48%. A média de crescimento na contratação no estado foi bastante superior à registrada na região Nordeste, de 13,20%, bem como em relação ao Brasil, de 9,79%.

Em termos quantitativos de maior contratação de pessoal no período, o crescimento também foi centrado na atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares que, em 2011, possuía 23.405 profissionais e, em 2020, passou para 42.474 pessoas, crescimento de 81,47%. Na sequência veio a atividade de serviços prestados às famílias que, em 2011, tinha 12.761 contratados e, em 2020, passou para 16.790 pessoas, crescimento de 31,57%.

O crescimento observado no setor de serviços no Piauí, de 2011 a 2020, teve como consequência um aumento na participação relativa do estado no tocante à receita bruta de revenda da atividade na região Nordeste, que passou de 5,2% em 2011 para 5,8% em 2020..

Receita bruta cai mais de R$ 252 milhões no setor de serviços do Piauí no primeiro ano da pandemia

No primeiro ano da pandemia, 2020, a receita bruta da atividade de serviços no Piauí apresentou uma queda da ordem de cerca de R$ 252 milhões, cerca de 3,82% a menos do que o registrado em 2019, quando a receita bruta havia atingido R$ 6,6 bilhões. São os números apresentados pela Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE.

O setor mais atingido pela queda na receita de serviços no Piauí, em 2020, foi o de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, que apresentou uma queda na receita de R$ 240 milhões, onde cerca de 56% dessa queda foi na modalidade de transporte rodoviário, que foi bem afetado com as medidas sanitárias de isolamento social, com redução drástica no transporte de pessoas. Um segundo setor que foi bem afetado foi o de serviços de informação e comunicação, com uma redução de receita bruta de cerca de R$ 106 milhões, queda de 6,8% em relação ao ano anterior. Contudo, mesmo com a pandemia em 2020, alguns setores de serviços apresentaram crescimento de receita, como o de serviços profissionais, administrativos e complementares, cuja receita bruta cresceu em R$ 86 milhões, aumento de 4,08% em relação ao ano anterior, bem como o setor de serviços de atividades imobiliárias, cuja receita bruta cresceu em R$ 27,8 milhões, elevação de 16,47% em relação ao ano anterior.

No tocante ao quantitativo de pessoal ocupado no setor de serviços, no primeiro ano da pandemia houve uma redução total de 888 pessoas ocupadas, com uma queda de cerca de 1,03% em relação ao ano anterior. Na região Nordeste a queda na ocupação foi de 6,83% e no país foi de 2,44%. Contudo o comportamento da contratação de pessoal no setor de serviços não foi uniforme nesse período, onde alguns setores apresentaram queda expressiva, como o de serviços prestados às famílias com a maior redução, da ordem de cerca de 3 mil pessoas ocupadas (-15,46%), enquanto que o setor de serviços profissionais, administrativos e complementares apresentou um crescimento no emprego, com a contratação de 2.470 pessoas (+6,17%). Em termos de massa salarial, no setor de serviços do estado do Piauí houve uma queda de cerca de R$ 73,9 milhões no volume de salários pagos a menos em relação ao ano de 2019.