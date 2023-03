Em 10 anos, Piauí teve mais de 2,5 mil decretos municipais de calamidade

Um estudo realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre os prejuízos causados nos estados por desastres naturais aponta que entre 2013 e 2023 o Piauí somou um total de 2.572 decretos municipais de calamidade. O ranking é liderado pelo estado de Minas Gerais (8.938), seguido da Bahia (5.789) e Paraíba (4.885).

Na década analisada, o ano de 2020 foi o que registrou o maior número de decretos no Piauí, 548 casos. Por outro lado, 2022 foi o que teve o menor número, apenas 48. Juntas, as calamidades somaram um prejuízo R$ 6.514 bilhões. As secas foram responsáveis por prejuízos na ordem de R$ 6.368 bilhões, enquanto as chuvas causaram dano de R$ 146 milhões.

O estudo que tem como objetivo demostrar o volume de recursos que os desastres exigiam e os valores destinados pelo Governo Federal apontou que o Piauí recebeu no período R$ 15.502.487 milhões. O CNM estima que os desastres deixaram 13.471 pessoas desabrigadas no Piauí durante este período e outras 57.416 ficaram desalojadas.

Em todo o país, o levantamento concluiu que entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2023 os desastres causaram R$ 401,3 bilhões de prejuízos em todo o Brasil. Por outro lado, a União destinou apenas R$ 4,9 bilhões para ações de gestão de riscos de desastres entre 2013 e 2023. Ou seja, 1,2% dos prejuízos contabilizados ao longo de dez anos.

“Não adianta só adotar uma sirene, não adianta só avisar, isso ajuda a diminuir as perdas, mas para onde vai a pessoa, por exemplo, porque ele sabe que vai ocorrer um temporal ou chuva gravíssima. Infelizmente, a União se apodera da coisa e não chama os Municípios para poder discutir uma política estruturante, que venha fazer o enfrentamento da situação, o conjunto todo. Então nós ficamos no dia-a-dia aqui trabalhando essas questões”, criticou Paulo Ziulkoski presidente da CNM.

PIAUÍ TEM 19 CIDADES EM EMERGÊNCIA

O Piauí tem atualmente 19 cidades na lista de municípios com decreto de emergência reconhecido e aptos a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). São eles:

Acauã,

Belém do Piauí,

Betânia do Piauí,

Coronel José Dias,

Curral Novo do Piauí,

Dirceu Arcoverde,

Dom Inocêncio,

Fartura do Piauí,

Itainópolis,

Jacobina do Piauí,

Jaicós,

Padre Marcos,

Paulistana,

Santana do Piauí,

São Francisco de Assis do Piauí,

São Lourenço do Piauí,

Simões,

V era Mendes,

Vila Nova do Piauí,

Patos do Piauí.

