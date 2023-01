Em Aroazes, alagamento causado por chuvas dificulta acesso aos povoados

Chuvas intensas registradas no município de Aroazes, centro-norte piauiense, na madrugada desta quinta-feira (19), causaram severos alagamentos em fazendas da região. Segundo relatos, a situação dificulta o acesso dos moradores aos povoados. A chuva, que teve início à meia noite e seguiu até às 7h da manhã de hoje, registrou um acumulado de 150mm, causando a vazão de riachos.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com Gabriel Moura, que fez os registros dos alagamentos na Fazenda Lindóia, algumas pessoas estão aguardando o volume de água descer para que possam se locomover no local. “Nossa fazenda dá acesso às outras e aos povoados. Tem várias motos e carros esperando [a água] baixar, mas acho que vai demorar”, disse.

Em Angical, também na região centro-norte do Piauí, o volume de água deixou um carro praticamente submerso próximo ao Riacho Cajás.



(Foto: Reprodução/Whatsapp)

Devido aos temporais, o Piauí foi destaque nacional em relação ao acúmulo de chuva. O climatologista Werton Costa explica que essa intensificação das chuvas no estado se dá devido à presença da Zona de Convergência Intertropical, que é um dos sistemas meteorológicos mais importantes e pode causar temporais intensos. “Até o final do ano passado e os primeiros dias deste ano, a Zona de Convergência estava distanciada e todo o regime de chuva estava sendo controlado. Há alguns dias, ela se aproximou do estado do Maranhão e do Piauí e acabou incrementando o volume de chuvas. Por isso, estamos percebendo temporais cada vez mais intensos, como é o caso de Valença do Piauí, que registrou 80mm, e o município de Aroazes”, explica.

O especialista destaca que parte do território do Piauí deve apresentar mais chuvas, que estarão concentradas ora para o sul do estado, ora para o norte. “Iremos finalizar o mês de janeiro com a formação de uma nova ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) e teremos probabilidade de muita chuva no sul e extremo sul do estado e também na faixa do sertao”, aponta Werton Costa.

INMET emite alerta de chuvas intensas para Piauí

Nesta quinta-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas para municípios do Piauí. A previsão informa que há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ocorrência de ventos intensos.

(Foto: Reprodução/INMET)

Há ainda o risco de corte de energia elétrica, além de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é válido para as regiões do Centro-Norte Piauiense e Sudeste Piauiense, Sudoeste Piauiense.

O INMET reforça que, em caso de rajadas de vento, é indicado que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. É recomendado também que aparelhos eletrônicos sejam desligados.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Ithyara Borges