Fios da rede elétrica caem durante chuva e congestionam trânsito no centro de Teresina

Parte da rede de energia da Avenida Pires de Castro, no Centro de Teresina, caiu durante as chuvas da noite de terça (17) e madrugada de quarta-feira (18). Pela manhã, a fiação ainda estava no chão, o que atrapalhou o trânsito e congestionou a via durante as primeiras horas. Informações iniciais dão conta de que, além das chuvas e dos fortes ventos, um caminhão teria passado e arrancado outros fios.

Por conta do incidente, os motoristas que estavam passando pela avenida tiveram que entrar em outras ruas, ou dar meia volta para buscar outras vias para chegar ao trabalho. Ambulâncias que tinham como destino hospitais do polo de saúde do centro da capital tiveram dificuldades para chegar ao destino.

O congestionamento de veículos já estava na Avenida Miguel Rosa, na altura da Igreja da Vermelha. Por conta da queda de fios, parte do centro está sem energia elétrica, o que impossibilitou o funcionamento de semáforos da região.

