Em Barras, rio Marathaoan supera cota de alerta por causa das chuvas

Segundo boletim emitido na manhã desta sexta-feira (04), pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Parnaíba, o nível do rio Marathaoan, na cidade de Barras, superou a cota de alerta devido às fortes chuvas ocorridas nas últimas 24 horas no município.

De acordo com o boletim, o nível do rio observado no momento é de 3,96 m, superando em 26 cm a cota de alerta (3,70 m), sendo prevista elevação do nível para 4,05 m nas próximas 8 horas. A cota de inundação neste trecho é atingida aos 4,20 m.

Imagem ilustrativa. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Devido à cheia, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) solicitou que os órgãos competentes do município se mantenham alertas quanto as ações de remediação a serem adotadas caso o rio venha a transbordar.

Já o rio Longá em Esperantina tem cota atual de 5,35 m, devendo manter-se nas próximas 8 horas em valores em torno de 5,80 m, devendo superar nas próximas horas a cota de atenção (5,40 m).



Além destes, em Luzilândia, a cota atual do rio Parnaíba também está acima da cota de atenção, com o nível em 4,11 m, 11 cm acima da cota de atenção que é de 4,00 m neste trecho.

Em Floriano, a cota atual do rio Parnaíba é de 4,63 m, abaixo da cota de atenção, portanto em nível de normalidade. Assim como Teresina, onde a situação do nível atual do rio Parnaíba também está dentro da normalidade.

PI-110 alaga após chuva

Além do aumento do nível do rio Marathaoan, as fortes chuvas registradas na região do município de Barras também provocaram o alagamento do trecho da PI-110, na localidade Formosa. O trecho localizado entre os municípios de Barras e Miguel Alves, ficou parcialmente inundado na manhã de hoje (04).

Os municípios de Esperantina, Batalha, Matias Olímpio e Luzilândia também registraram fortes chuvas nas últimas 24 horas. Em Matias Olímpio, a estação pluviométrica chegou a registrar 77 mm de precipitação.