Em Esperantina, 60 pessoas ficam desabrigadas após cheia do rio Longá

A Defesa Civil Municipal de Esperantina informou, na manhã desta segunda-feira (14), que 15 famílias estão desabrigadas após o rio Longá superar a cota de inundação, totalizando 60 pessoas. Durante o final de semana, o nível do rio subiu e inundou ruas dos bairros Centro, Batista de Amorim e Pedreiras.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Patrocollo Silveira, as famílias afetadas pela cheia do rio estão alojadas em três escolas municipais. "Três escolas do município foram cedidas para esse trabalho e continuamos monitorando o nível do rio. A Secretaria de Assistência Social disponibilizou três caminhões de prontidão, com estivadores, para se houver algum problema termos como tirar as famílias das áreas de risco", informou.

Foto: Kleber Oliveira/Revista AZ

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível atual do rio é de 7,19 m, portanto, abaixo da cota de inundação (7,40). Durante o final de semana, o rio chegou a ultrapassar a cota em mais de 70 centímetros. A expectativa é de que o nível do Longá continue a diminuir nas próximas horas.

"O nível está descendo, estamos um pouco abaixo da cota de inundação, mas continuamos em alerta por causa da previsão de chuvas que ainda deve cair essa semana", avalia o coordenador da Defesa Civil de Esperantina.

A Defesa Civil de Esperantina continua a alertar para que a população evite exposição nas zonas com possibilidade de alagamentos. Para atender os moradores, a Defesa Civil disponibiliza o número: (86) 99926-3496.







