Em Marcos Parente, tempestade com ventos de 80km/h deixa seis pessoas feridas em festa

A tempestade que atingiu a zona Rural do município de Marcos Parente, na madrugada do último sábado (24), deixou seis pessoas feridas durante uma festa na churrascaria Chicão, a cerca de 3km da zona urbana do município. Segundo a escala internacional Beaufort, os ventos que atingiram a região estavam em uma velocidade superior a 80km/h.



O DJ Anderson Pereira era a atração que estava tocando no local no momento em que a tempestade começou, por volta de 3h da madrugada. Em um vídeo gravado por ele horas depois do evento é possível ver os estragos deixados pela chuva. Segundo Anderson, a força do vento foi suficiente para arrancar árvores e derrubar parte da estrutura da churrascaria, incluindo paredes e o telhado.

“Começou como uma chuva normal, apenas pingando e com o vento fraco. Só deu tempo colocar o som debaixo da cobertura da churrascaria e o vendaval começou. Arremessou cadeiras e mesas. Os pés de faveira e jatobá foram arrancados pelo tronco. As telhas foram arremessadas dezenas de metros de distância e parte do telhado desabou”, relata.

Segundo ele, cerca de 60 pessoas estavam participando da festa no momento da tempestade e se abrigaram dentro da churrascaria. Contudo, parte da cozinha do estabelecimento desabou e atingiu seis pessoas que estavam no local. Pelas imagens gravadas é possível ver tijolos e telhas espalhados em cima dos eletrodomésticos.

“O pessoal que estava embaixo da cobertura, principalmente na cozinha, não sei como sobreviveram. Eu nunca tinha visto uma chuva dessa aqui na região. Nunca pensei em presenciar nada parecido. Parecia cena de filme, coisa que a gente vê só na televisão. As pessoas saíram machucadas com cortes na cabeça, no corpo e foram parar no hospital”, afirma.

Outro imóvel localizado na zona Rural de Marcos Parente também foi atingido pela tempestade. A casa de taipa teve o teto e parte das paredes derrubadas pela chuva. Os eletrodomésticos e móveis da residência também foram atingidos.