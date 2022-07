Em um mês, preço médio da gasolina comum reduz R$ 0,60 no Piauí

Mesmo sem a redução do ICMS, o preço da gasolina comum nos postos de combustível do Piauí apresentou uma leve queda no último mês. Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de 12 de junho a 09 de julho, o valor médio da gasolina comum reduziu de R$ 7,89 para 7,25. A pesquisa foi feita em 68 postos localizados nos municípios de Teresina, Picos, Parnaíba e Piripiri.



Em Parnaíba, litoral do Piauí, a ANP registrou o menor valor praticado nas cidades pesquisadas. Segundo os dados, alguns postos da cidade já vendem a gasolina comum a R$ 6,24, mesmo sem a redução do imposto estadual. Em Teresina, o menor preço encontrado até o dia 09 de julho foi de R$ 6,94. Contudo, a reportagem do O DIA conseguiu localizar postos vendendo o combustível a R$ 6,69 nesta terça-feira (12).

Foto: Jailson Soares/O Dia

A redução no preço dos combustíveis se deve ao desconto na parcela dos impostos federais, garantido pela mesma lei que impôs um teto à alíquota do ICMS. Pela nova regra, o Governo Federal zerou as zerou as alíquotas de PIS/Cofins e Cide.

Com a aprovação do Projeto de Lei que reduz de 31% para 18% a da alíquota do ICMS que incide sobre a gasolina, o óleo diesel, a energia elétrica e prestações de serviços de comunicação no Estado, a expectativa é de que o valor do combustível chegue a, pelo menos, R$ 6,00 nos próximos dias. O texto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Piauí e segue agora para a sanção da Governadora Regina Sousa.

