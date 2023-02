Esposa atropelada pelo marido morre e Prefeitura de São Miguel do Tapuio cancela Carnaval

Foi confirmada no final da manhã deste sábado (18) a morte de Maria Rita Nogueira, esposa do vereador Manoel Evaristo Neto (PSD). Ela foi atropelada pelo parlamentar na última quinta-feira (16) em São Miguel do Tapuio e estava internada no Hospital de Urgências de Teresina em estado grave desde então. Além dela, mais duas pessoas ficaram feridas no ocorrido. O vereador foi encontrado sem vida logo após o fato.





Maria Rita foi atropelada pelo marido, o vereador Netinho - Foto: Reprodução/Redes sociais

Em decorrência do falecimento de Maria Rita, que atuava como conselheira tutelar em São Miguel do Tapuio, a Prefeitura da cidade decidiu cancelar as festividades de Carnaval que estavam programadas para os próximos dias. O comunicado foi feito via redes sociais assinado pelo prefeito Pompilim.

Diz a nota: “A Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, tendo em vista o trágico episódio ocorrido nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, em nosso município, em solidariedade a toda a comunidade são-miguelense que se encontra consternada neste momento difícil, comunicamos o cancelamento do Carnaval do município de São Miguel do Tapuio-PI, ano de 2023”.

A Prefeitura prestou condolências às famílias dos envolvidos no ocorrido. Em razão do falecimento de Maria Rita Nogueira, o prefeito Pompilim decretou ainda três dias de luto oficial.

