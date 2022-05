Estádios do Piauí receberão campanhas de combate ao racismo

Os estádios que recebem partidas de competições oficiais da Federação de Futebol do Piauí (FFP) serão palco de campanhas de combate ao racismo e à LGBTfobia. A primeira veiculação acontece no próximo domingo, 1º de maio, no estádio Albertão, no confronto entre Altos e Flamengo-RJ pela Copa do Brasil.

A medida foi adotada após assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da FFP com o Ministério Público do Piauí na quinta-feira (28/04). A audiência extrajudicial aconteceu depois dos atos de racismo observados nos jogos entre Corinthians e Boca Juniors e Flamengo e Universidad Católica, ambos pela Taça Libertadores.

“A Federação assumiu o compromisso de organizar campanhas de conscientização, mediante a produção de material gráfico, com faixas, folders, banners, outodoors e/ou minidoors, sobre o enfrentamento de práticas discriminatórias em estádios do Piauí. Os materiais deverão ser divulgados no ato de todas as competições esportivas a cargo da FFP e no site oficial”, resumiu o Ministério Público.

As campanhas deverão ocorrer no sistema de som e de vídeo dos estádios com a exibição de mensagens com a criminalização do racismo e de LGBTfobia. A FFP tem 30 dias para informar à 49ª Promotoria de Justiça um plano de ações para implantação das medidas. O descumprimento da medida poderá gerar multa diária de R$ 500,00.

