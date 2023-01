Estrutura do Shopping Rio Poty não apresenta riscos, aponta laudo

Um laudo técnico apresentado pela administração do Shopping Rio Poty, nesta quinta-feira (19), constatou que não há qualquer comprometimento na estrutura do Shopping Rio Poty. A inspeção foi solicitada pelo shopping após clientes registrarem rachaduras no piso e cerâmicas soltas. Alguns visitantes se assustaram com o barulho e temeram que a construção pudesse apresentar riscos de desabamento.

A inspeção feita pelo engenheiro civil Daniel Carvalho de Britto e a equipe da DB Inspeções apontou que o descolamento de 08 pisos de porcelana em parte do L4 ocorreu em virtude de movimentações térmicas do material de acabamento, não se tratando de anomalias na estrutura do Shopping.

"O laudo técnico da DB Inspeções reitera que não há qualquer dano à segurança dos clientes e colaboradores do Shopping Rio Poty. O engenheiro Daniel Britto é especialista em Avaliações e Perícias, Mestre em Geotecnia e membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Patologia das Construções", informou a nota.





