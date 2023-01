Rachaduras em pisos do Shopping Rio Poty assustam clientes, em Teresina

As condições do piso do Shopping Rio Poty, zona Norte de Teresina, assustaram os clientes que visitaram o local neste domingo (15). Isso porque as cerâmicas apresentaram rachaduras e estavam soltas. Alguns visitantes se assustaram com o barulho e temeram que a construção pudesse apresentar riscos de desabamento.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Nas redes sociais, usuários lembraram de quando parte do Shopping desabou, em julho de 2013, deixando um operário ferido. “Minha nossa. Vai já cair de novo!!! Antes da inauguração ele caiu foi por completo”, disse uma internauta.



Outra usuária pede esclarecimentos e que o problema seja solucionado o mais rápido possível. “Cuida e já emite um laudo, porque só volto quando alguém da área for analisar”, escreveu.



“Meu Deus que tenso, pior que passei lá ontem e de fato tinham algumas cerâmicas soltas”. “Queria ir assistir um filme hoje já não vou mais”, comentaram outros internautas em suas redes sociais.

Esclarecimento

A assessoria de comunicação do Shopping Rio Poty informou que um piso levantou, assustando os clientes devido ao barulho, mas que este é um movimento natural do concreto.

Confira abaixo a nota na íntegra:

Nota de esclarecimento

"O Shopping Rio Poty esclarece em relação às imagens divulgadas nas redes sociais, na noite deste domingo, dia 15 de janeiro, que as variações térmicas do ambiente vieram a causar o desplacamento de algumas peças de porcelanato em parte do piso em frente ao Parque da Villa, sem nenhum dano ou comprometimento do funcionamento normal do local.

O Shopping Rio Poty reitera o compromisso com a segurança e bem-estar dos seus clientes e colaboradores. Seja feliz aqui!"





(Fotos: Reprodução/redes sociais)

