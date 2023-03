Filho do presidente do TJ baleado em Parnaíba dá entrada no Hospital Universitário

O advogado André de Almeida Sousa, 37 anos, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Hilo de Almeida, baleado na madrugada desta quarta-feira (22), em Parnaíba , foi transferido para Teresina e deu entrada no início da tarde no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU/UFPI).

André de Almeida foi socorrido depois de ser atingido no rosto por disparo de arma de fogo e encaminhado para o Hospital Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba. O quadro de saúde do advogado foi estabilizado e a transferência aconteceu depois da autorização da equipe médica da unidade.

Foto: Arquivo / O Dia

De acordo com o Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), o estado de saúde de André de Almeida é considerado grave. No HU, ele passará ainda hoje por uma tomografia, que será submetida logo em seguida a análise de especialistas do setor neurológico do hospital. Devido o disparo no rosto, oftalmologistas também acompanharão o caso.

O CASO

André de Almeida, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Hilo de Almeida foi baleado durante a madrugada desta quarta-feira (22) na cidade de Parnaíba litoral do Estado. De acordo com uma nota divulgada pelo TJ-PI, André sofreu um disparo e “encontra-se internado, em estado grave e acompanhado pela equipe do Hospital Regional da cidade”.

Como advogado, ele já assumiu a Presidência da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB/PI. A Polícia Civil está nas investigações das circunstâncias onde André foi baleado e segue na busca dos envolvidos.

