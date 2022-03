Fiocruz alerta que apenas 34% dos piauienses retornaram para dose de reforço

O Piauí tem 560 mil pessoas que não retornaram para a aplicação da dose de reforço dos imunizantes contra a Covid-19, alerta os dados dos painéis de vigilância da Fiocruz. Essas pessoas atingiram o prazo estabelecido pelas fabricantes para o reforço da vacina.

A Sesapi explica que apenas 34,79% dos piauienses tomaram a dose de reforço necessário para completar a imunização contra o novo coronavírus, enquanto 80% da população já recebeu as duas doses. O secretário de Saúde, Florentino Neto, alertou para o perigo desses números.

“Ver esse número é preocupante, as pessoas não podem se descuidar somente porque já receberam as duas doses da vacina, o vírus ainda está circulando e receber a dose de reforço garante mais proteção ao nosso organismo”, destaca o secretário.

Para o superintendente de Atenção Primária a Saúde e Municípios, Herlon Guimarães, a dose de reforço reduz as probabilidades de morte.“Os estudos comprovam a efetividade de se receber a chamada dose de reforço após as duas doses principais da vacina, ao receber a dose de reforço você aumente a defesa do organismo reduzindo as chances de desenvolver um quadro mais preocupante caso infectado pelo vírus. Ter essa proteção extra também implica em dar mais segurança para os ambientes onde essa pessoa convive”, lembra Herlon Guimarães.

