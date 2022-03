Covid: Teresina registra o menor número de casos desde o início da pandemia

Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), na 10ª semana epidemiológica de 2022 (6 a 12 de março), apenas 31 casos de covid-19 foram confirmados em Teresina, com mais de 400 amostras testadas. Este é o menor número de casos confirmados da doença desde o início da pandemia. De acordo com a FMS, passados quase cinco ciclos de transmissão da variante Ômicron, após o período do carnaval, a expectativa é de que o cenário epidemiológico permaneça favorável na Capital.

"Os números apontam um cenário epidemiológico favorável, que fizeram com que a Prefeitura de Teresina iniciasse o processo de flexibilização das medidas de contenção não farmacológicas da covid-19 com base nos critérios da maior agência para estudo e controle de epidemias do mundo: o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC)", disse o órgão em nota.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O médico Marcelo Vieira, doutor em Virologia e membro do Comitê de Operações Especiais do município (COE), explica as novas etapas de flexibilização das medidas sanitárias na Capital. Segundo ele, os indicadores atuais da parametrização recomendada pela agência americana categorizam o município de Teresina como baixo nível de transmissão da covid-19, em zona verde, no qual são permitidas as medidas de flexibilização.

“O período médio de incubação e o intervalo entre gerações sucessivas de infectados, ‘intervalo de série’, é de apenas três dias, portanto, os reflexos de maior interação social no período carnavalesco já puderam ser aferidos em termos de atendimentos por síndrome gripal, novos casos confirmados e novas hospitalizações. A depender da permanência do município nesse nível, as novas etapas da flexibilização serão permitidas”, disse Marcelo Vieira.

Apesar da flexibilização, o COE municipal continuará o monitoramento dos índices de transmissão da covid-19 em Teresina. “Continuaremos em supervisão, em especial, a atenção sobre o surgimento de novas variantes. E mesmo com a maximização da cobertura vacinal, a autonomia do indivíduo será preservada. Aqueles que preferirem ou precisarem manter o uso de máscaras poderão fazê-lo sem qualquer restrição”, concluiu Marcelo Vieira.