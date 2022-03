Apesar da liberação, teresinenses continuam usando máscaras ao ar livre na capital

Esta segunda-feira (14), foi o primeiro dia de liberação do uso de máscaras ao ar livre em Teresina. Porém nas ruas do centro da capital, o equipamento de proteção ainda está sendo bastante utilizado. A reportagem do Portal O Dia foi à Avenida Frei Serafim, via de maior movimento da cidade, e constatou que a maioria das pessoas estava usando máscara. Tanto nos pontos de ônibus – locais de maior aglomeração -, quanto no canteiro central, onde os populares estavam mais isolados.

É o caso da esteticista Naty Alves, que veio ao Centro e precisou trazer os dois filhos. Ela afirma que nem pensou em não usar proteção, mesmo ao ar livre. "Acho que está muito cedo para deixar de usar a máscara, não pretendo tirar não. Nem a minha, nem a dos meus filhos. Não me sinto segura", relatou. O casal João Lima e Ivaneide Gomes também estavam de máscara no rosto. No caso dele, também por desconhecimento da liberação.

“Na verdade, não estava nem sabendo que tinha sido liberado. Mas mesmo assim, não pretendo deixar de usar. Vou continuar usando, para minha segurança e da minha família”, disse o lavador de carros. Opinião também compartilhada pela esposa dele, a Ivaneide. “Nós não nos sentimos seguros ainda. Vamos esperar mais um pouco para tomar essa decisão de deixar de usar a máscara”, afirmou a jovem.

Apesar da maioria das pessoas estarem usando a máscara, nossa reportagem encontrou alguns poucos pedestres sem utilizar a proteção. O Jefferson Oliveira foi um deles. Com a vacinação avançando em todo o Estado, o auxiliar de escritório se sente seguro em não usar o equipamento. “Com a segunda dose, acho que já dá pra dar uma aliviada [nas medidas e proteção]. Ao ar livre, vejo que já não tem tanta necessidade. Mas claro que continuo usando dentro do ônibus e em outros lugares fechados”.

Com o ciclo vacinal completo, o padeiro José Maria veio ao centro para regularizar documentos, e já se sentiu seguro para andar sem máscara. “Já tomei as três doses e estou mais seguro. Acho que essa doença depende do organismo da pessoa. Mas os outros cuidados, como higienização e distanciamento, continuo mantendo”.

Flexibilização

A medida consta no decreto assinado e publicado no último dia 07 de março pelo prefeito Dr. Pessoa (MDB). O uso obrigatório de máscara contra a covid-19 foi revogado em atividades ao ar livre, incluindo as recreativas e esportivas, exceto aquelas que gerem aglomerações em shows, espetáculos e arquibancadas.

Vale lembrar que em locais como transportes públicos e veículos de pequeno porte destinados ao transporte de passageiros, o uso da máscara continua obrigatório. As medidas de flexibilização foram tomadas conforme análises do COE (Comitê de Operações Especiais Municipal) dos dados mais recentes da covid-19 em Teresina.

