Governo cria comitê de crise para atuar em riscos de chuvas fortes em todo o Estado

O Governo do Estado criou um comitê de crise para adoção de medidas emergenciais em razão das fortes chuvas que atingem o estado e a ocorrência de enchentes em alguns municípios. O objetivo é efetivar ações de prevenção, antecipação aos riscos e resolução da crise instituída devido aos alagamentos e inundações.

O comitê será composto pela Secretaria de Governo; Secretaria de Estado da Defesa Civil; Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Diretos Humanos (Sasc); Corpo de Bombeiros Militar do Piauí; e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).

(Foto: Isabela Lopes/ODIA)



“Sabemos do risco iminente de acidentes, decorrente dos alagamentos e inundações ocasionados pelas fortes chuvas e enchentes dos rios que cortam o estado, bem como temos consciência da emergência caracterizada pela urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos e comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e imóveis, exigindo rápidas providências. Por isso, decidimos pela criação do comitê que vai poder, inclusive, se antecipar em alguns casos”, disse o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

Atribuições do comitê

O comitê de crise vai criar um canal de informações por meio de um aplicativo de mensagens, facilitando o compartilhamento de informações relevantes sobre alagamentos e inundações por parte dos cidadãos. O grupo se reunirá sempre que chuvas e enchentes causem transtornos à população e ao exercício de atividades socioeconômicas em uma ou mais regiões do Estado. Ele manterá suas atividades pelo tempo que durar a crise.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Governo