Parnaíba bate recorde nacional de acúmulo de chuvas em 24h

Os últimos dias têm sido de chuvas intensas em todo o Piauí, especialmente na região norte do Estado. Em Parnaíba, por exemplo, o forte temporal que caiu durante a noite de quarta-feira (25) levou o estado a bater o recorde nacional de acúmulo de chuvas nas últimas 24h, onde o município registrou 109,2mm acumulados.

A cidade de Buriti Lopes, também na região norte do Piauí, ocupou o segundo lugar no ranking ao registrar 98,6mm de acúmulo de chuva. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

Segundo o climatologista Werton Costa, a chuva que caiu sobre o norte do estado foi excepcional. “Foi uma grande nuvem que se instalou sobre o norte, movimentada pela Zona de Convergência Intertropical. Nos próximos dias, esses volumes vão diminuir sensivelmente, mas é só uma pausa temporária, pois a temporada chuvosa está consolidada”, explica o especialista.

Previsão de mais chuva na região Norte

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há previsão de mais chuva na região Norte do Piauí nas próximas 24 horas. O alerta laranja, que indica perigo de chuvas intensas, entrou em vigor às 10h desta quinta-feira (26) e deve permanecer em vigor até às 10h de amanhã (27).

A previsão aponta a probabilidade de chuva de até 100mm e ventos intensos com velocidade de até 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

