Governo do Estado irá fiscalizar postos para evitar cobrança abusiva no combustível

O governador Rafael Fonteles (PT) confirmou, nesta terça-feira (03), que o Governo do Estado irá contribuir com a fiscalização dos postos de combustíveis para evitar a cobrança abusiva ao consumidor final. Segundo o governador, não há explicação para o aumento repentino no valor da gasolina no Piauí, já que o Governo Federal manteve a desoneração dos impostos sobre os combustíveis por mais 60 dias.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Não sei qual é a explicação [para o preço ter aumentado no Piauí], porque as mesmas condições foram mantidas do mês passado para esse mês. Inclusive, vi que vai haver fiscalização e nós do Estado iremos contribuir para entender o que está havendo para não prejudicar o consumidor. É uma fiscalização que vamos fazer constantemente para garantir que o preço cobrado na bomba seja o preço justo com base na legislação’, afirmou o governador do Piauí.

Rafael Fonteles também defendeu a revisão da política de preços da Petrobras e afirmou que está certo de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá atacar o problema na sua “origem principal”, que é a indexação do preço dos combustíveis ao valor internacional do barril de petróleo.

“O regime de preços da Petrobras é uma matéria que diz respeito não apenas à questão fiscal do país, mas a própria Petrobras. Não tenho dúvidas de que o presidente Lula vai atacar o problema na sua origem principal, que é a política de preços da Petrobras, como ele fez nos governos anteriores. A questão tributária é secundária na questão do preço dos combustíveis, como nós sempre dissemos”, destacou.

Nas redes sociais, o secretário da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), Wadih Damous, informou que o órgão irá notificar os postos que aumentaram o preço dos combustíveis e que, caso os preços não voltem ao patamar anterior, as entidades ligadas a distribuição de combustíveis serão convocadas à Brasília para dar explicações.

“Inaceitável e inexplicável a alta da gasolina pois não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo e a isenção de tributos federais sobre os combustíveis foi renovada. Parece coisa orquestrada. Hoje mais ofícios foram dirigidos às entidades ligadas a distribuição de combustíveis e que contribuem para a formação do preço da gasolina. Se até o final de semana os preços não voltarem ao patamar anterior, serão convocadas a Brasília para se explicar. Sanções a vista”, afirmou.

Outro lado

A reportagem do O DIA entrou em contato com o Sindicato do Dono dos Postos de Combustíveis do Piauí (Sindipostos), que informou que a direção está de recesso e só retorna a partir do dia 10 de janeiro.