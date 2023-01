Governo do Piauí cria Gabinete de Crise contra Atos Antidemocráticos

O secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, anunciou, na noite deste domingo (09), a criação de um gabinete de crise contra atos antidemocráticos no estado. De acordo com o secretário, o objetivo do gabinete é prevenir e evitar que atos terroristas sejam praticados no território do Estado do Piauí e auxiliar os órgãos de investigação na produção de provas.

Foto: Divulgação/Ccom

A lista é composta pelo superintendente de Operações Especiais, Matheus Zanatta; o delegado-geral Luccy Keiko; o comandante-geral da PM, coronel Scheiwann Lopes; o subcomandante-geral da PM, Manoel da Costa Lima; o chefe do Gabinete Militar, João Ricardo Pinto Sousa; o diretor de Inteligência da PM, Jacks Daienne Galvão Pereira; subdiretor de Inteligência da PM, Tomé Soares da Costa Neto; o chefe da Divisão de Inteligência da PM, Álvaro Lebre Neto; assessor militar, Cleidson José; o gerente de Polícia Especializada, Tales Moura Gomes; o comandante-geral do CB, José Arimatéia Rêgo de Araújo; o chefe da Inteligência, Najra Nunes; comandante operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Emídio Oliveira.

Foto: Divulgação/Ccom



Ainda segundo Chico Lucas, um número de telefone e whatsapp será divulgado hoje para o recebimento de informações sobre ações planejadas contra as instituições da República. "O Piauí não tolerará atentos à Democracia", finalizou o secretário de Segurança Pública.

Piauí reforça segurança e enviará policiais da tropa de choque para Brasília



O governador do Piauí, Rafael Fonteles, reuniu-se, na noite deste domingo (8), em caráter de urgência, com os comandantes das forças de Segurança Pública do Estado para definir ações em relação aos atos terroristas ocorridos em Brasília, no Distrito Federal, com atentados ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). No encontro, o chefe do Executivo piauiense e o comando da Segurança Pública traçaram um plano de ação a fim de evitar atos semelhantes no Piauí e lançaram apoio às forças nacionais que operam na capital federal.

“Além do repúdio a esses ataques terroristas antidemocráticos nunca visto antes na história, nós tomamos medidas concretas. O primeiro é o envio de parte do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Piauí para se somar aos homens que já estão disponibilizados para a Força Nacional de Segurança, totalizando mais de 60 homens para auxiliar o governo federal. A segunda medida é o reforço do policiamento aqui no Piauí, principalmente em pontos mais simbólicos para evitar qualquer tentativa de ação semelhante”, adiantou Rafael Fonteles. Ele ressalta que o envio de homens para Brasília não vai diminuir o efetivo do Piauí, já que, segundo o gestor, será aumentada a carga de trabalho de alguns policiais militares.

O governador cita ainda o terceiro ponto adotado na reunião. “Nós iremos investigar, inclusive com canal aberto à população por meio das redes sociais, pessoas favoráveis a esses atos e principalmente aqueles que participaram. O Piauí será exemplar na punição daqueles que querem destruir nossa democracia e manchar a imagem do nosso país”, determinou Rafael.



O secretário de Estado da Segurança, Chico Lucas, detalhou como será feito o envio de policiais para auxiliar as forças federais que estão atuando em Brasília. “O ministro da Casa Civil, Rui Costa, irá mandar, ainda nesta madrugada, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Enviaremos mais 20 policiais militares do batalhão de choque, além dos policiais que já fazem parte da Força Nacional. Iremos saber ainda se há a necessidade de envio de policiais civis e bombeiros. Caso seja necessário, encaminharemos no mesmo avião da FAB”, detalhou o gestor.