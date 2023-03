Governo lança pacote com convocação e nomeação de aprovados para PM e PC; veja mais ações

O Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, lançou nesta quinta-feira (30), durante solenidade no Palácio de Karnak, um pacote de medidas para a segurança do Piauí. Entre as principais ações anunciadas estão a autorização para convocação de aprovados nos últimos concursos públicos da Polícia Civil e da Polícia Militar para o curso de formação. Outra medida prevista para reforçar o contingente da segurança é a conclusão do curso de formação de soldados, que está em andamento, até o dia 23 de junho com nomeação imediata de 1.100 novos policiais.



Foto: Divulgação/Ccom

De acordo com o Governador Rafael Fonteles, o objetivo dessas medidas, além de promover a valorização de homens e mulheres que integram o quadro da segurança pública do estado, é também o de ampliar e fortalecer, através de novos investimentos, ações que garantam a qualidade de vida e a seguridade dos piauienses.

Os investimentos foram divididos de acordo com as demandas de cada setor.

Para a Secretaria de Segurança:

* Investimento imediato de R$ 26 milhões em radiocomunicadores;

* Mais de 500 novas viaturas para as Forças de Segurança;

* Adesão ao Programa Nacional de Segurança com Cidadania - Pronasci.

Para a Polícia Civil:

* Autorização para convocação para o curso de formação de 30 peritos e 50 agentes da polícia civil, dos candidatos aprovados no último concurso;

* Decreto de promoção de 134 policiais civis, sendo 27 delegados, 101 agentes e escrivães e 6 peritos;

* Criação de gratificação de produtividade para os delegados, policiais, escrivães e peritos das unidades com melhores índices de resolução de investigações;

* Criação das funções de chefe de unidade de polícia, chefe de investigação e chefe de cartório.

Para a Polícia Militar:

* Conclusão do Curso de Formação de Soldados com nomeação imediata de 1.100 novos policiais militares no dia 23 de junho;

* Envio para a Assembleia Legislativa de Projetos de Lei possibilitando:

- Ampliação da estrutura da Corporação;

- Criação de três Comandos Operacionais (comando de trânsito, comando ambiental e comando aéreo);

- Novos Batalhões operacionais de área e Companhias Independentes distribuídas no território piauiense (Capital e interior);

- Criação de novas vagas e cargos para Oficiais e Praças;

- Valorização da formação policial militar;

- Elevação e qualificação nos níveis de formação profissional;

- Agilidade, praticidade e dinamismo na ascensão profissional.

* Permitir a promoção de 211 Oficiais e 1.913 Praças da Corporação;

* Autorização para convocação imediata dos candidatos aptos para segunda turma do Curso de Formação de Soldados referente ao último Concurso da PMPI, com data prevista para o mês de julho deste ano.

Para o Corpo de Bombeiros Militares:

* Autorização para realização de concurso público com previsão de 200 vagas de preenchimento imediato, mais 200 de cadastro reserva;

* Aquisição de novos equipamentos e investimento em tecnologia para garantir maior agilidade e eficiência no atendimento.

Para o Instituto de Identificação Digital:

* Criação do Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco;

* Instalação do posto de atendimento para pessoas com deficiência na sede da Seid;

* Implantação de três Postos Itinerantes para ações sociais na capital e no interior do Estado.

Para o Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Scheiwann Lopes, o novo pacote de medidas representa, além de sensibilidade e determinação por parte do governo, claras melhorias. “As novas medidas vêm para resolver antigos anseios da corporação, no sentido de melhorar nossa estrutura, ampliar e modernizar nossa área de atuação, além de elevar o nível de nossas atividades através da criação de novos cargos, melhor fluxo de carreira e valorização de ensino da Polícia Militar”, disse o Coronel.

Foto: Divulgação/Ccom

“São excelentes notícias que irão motivar ainda mais a trabalho da Polícia Civil, que já segue reforçando e ampliando as ações de combate ao crime no estado. Aumento no número de policiais, cursos de formação para novos Agentes e Peritos, e gratificações por produtividade motivam ainda mais os servidores a cumprirem com determinação e rigor a sua função”, comentou Luccy Keiko, Delegado Geral da Polícia Civil do Piauí.

Durante a solenidade, o Secretário de Segurança, Chico Lucas, reforçou o compromisso da Secretaria com o estado. “O governo do Estado, em parceria com as forças de segurança, vem trabalhando incansavelmente na luta diária contra a criminalidade. Esse pacote de medidas representa a melhoria de nossas ações, que já são diariamente monitoradas, assim como as cobranças por índices e metas que nos são regularmente impostas, pois o Piauí necessita desse olhar urgente, exigente e dedicado”, comentou Chico Lucas.

Foto: Divulgação/Ccom

Durante o evento, o Governador Rafael Fonteles, falou do trabalho da Secretaria de Segurança. “Com esses 90 dias de governo, e tendo como prioridade a segurança, anuncio os vários investimentos para as forças de segurança e tecnologia que proporcionarão melhorias e celeridade das ações. Parabenizo o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, que nos primeiros meses de governo já apresentou bons resultados no combate e redução da criminalidade”, parabenizou o Governador.

Aquisição de radiocomunicadores

Ainda durante a solenidade nesta quinta-feira (30), o governador Rafael Fonteles e o secretário Chico Lucas assinaram contrato para a implantação de um sistema de Comunicação Integrada Digital para as Forças de Segurança Pública do Piauí.

O sistema possibilitará a radiocomunicação digital entre as unidades de segurança, viaturas policiais e outros serviços classificados como de comunicação crítica, conforme padrões internacionais de operabilidade. O investimento total é de mais R$ 45 milhões, sendo contemplado na etapa inicial a execução da capital e região metropolitana até o extremo norte, que será destinado um montante de R$ 26 milhões.

“O prazo contratual são de 150 dias para que os trabalhos sejam iniciados. Nesse período, acontece a entrega do material e a montagem das antenas. É uma etapa que depende mais da celeridade da empresa responsável, momento que aproveito para agradecer ao Alexandre Blois, diretor da Motorola Solutions para região Nordeste, marca responsável pelos novos aparelhos fornecidos”, esclareceu o Secretário de Segurança, Chico Lucas.