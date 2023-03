Prazo para pagar a cota única do IPVA 2023 no Piauí encerra hoje (31)

Encerra nesta sexta-feira (31) o prazo para pagar a cota única do IPVA 2023 com 5% de desconto. Hoje também termina o prazo para pagar a primeira parcela sem desconto para quem optou por dividir o imposto. As duas parcelas seguintes devem ser pagas em 28 de abril e 31 de maio. Devem pagar o IPVA os proprietários de carros, motos, caminhões, ônibus e aeronaves.



O secretário estadual de Fazenda, Emílio Júnior, lembra da importância do pagamento do IPVA para quem possui veículo automotor. “Além de poder transitar regularmente, ao pagar seu IPVA, a pessoa ainda contribui para que metade desse recurso seja destinado ao município de origem da placa do veículo”, destaca.



Além disso, pelo menos 20% do valor arrecadado com o pagamento do IPVA vai para melhorias na educação por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Os recursos também são investidos em outras áreas como saúde, saneamento e cultura.

O que acontece se não pagar o IPVA?

O não pagamento do IPVA implica em uma série de multas e punições aos proprietários de veículos automotor. A primeira delas é a impossibilidade de emitir documento, o que faz com que o veículo passe a circular de forma irregular junto aos órgãos de fiscalização. Há, portanto, risco de apreensão do carro, moto, caminhão ou ônibus em caso de blitz.

Em caso de venda do veículo, a transferência para o nome do novo proprietário também fica dificultada.

O pagamento do IPVA após o vencimento também implica em mais despesas para o dono do veículo. Isso porque há mais cotas, multas e juros. Vale lembrar que quem não pagar o imposto corre o risco de ficar com o nome sujo.

