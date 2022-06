IPVA 2022: Confira o que acontece caso o imposto não seja quitado na data correta

O prazo para pagamento da terceira e última parcela do IPVA venceu na última terça-feira (31). Mas, aqueles que não quitaram o imposto na data correta podem ter algumas implicações. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PI), multas e juros são apenas uns dos problemas que irão surgir caso a taxa não seja paga.

Multas e juros são apenas uns dos problemas que irão surgir caso o IPVA não seja pago (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O gerente de Controle de Arrecadação da Sefaz, Alan Reis, explica que quem não pagar o IPVA no prazo, não consegue emitir o seu documento e, a partir daí, o veículo passa a rodar de forma irregular e pode ser parado em uma blitz, por exemplo. “A pessoa vai estar sem o IPVA e, consequentemente, sem licenciamento. Caso a pessoa seja parada em uma blitz, o veículo pode ser apreendido, pois vai estar irregular. Sendo assim, pode haver dificuldade na transferência do veículo. Além de ter que pagar o serviço de guincho e pagar todos dias em que o carro fica preso no Detran. Tudo isso tem várias implicações e é desagradável”, informa.

Alan Reis, gerente de Controle de Arrecadação da Sefaz, fala sobre as implicações do não pagamento do IPVA (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com Alan Reis, o IPVA pode ser pago todos os anos em três cotas, sem multas ou juros. Após o vencimento de todo o prazo, não há mais cotas e a pessoa deverá pagar todo o valor, incluindo multas e juros. “Além do IPVA, é preciso quitar a taxa de licenciamento do Detran. Após o vencimento, a multa ocorre por atraso e cresce todos os dias durante dois meses, depois desse período ela estabiliza em 20%. A partir do mês seguinte, há juros mensal”, destaca.



O gerente de Controle de Arrecadação pontua ainda que quem não pagar o imposto, corre o risco de ficar com o nome sujo. “Existem pessoas que não pagam há muito tempo e, com isso, há o risco do CPF ir para o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e também pode ser escrito no Divida Ativa da União (DAU)”.



Boleto do IPVA pode ser emitido de forma online (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Alan Reis acrescenta que o boleto do IPVA pode ser emitido online pelo site da Sefaz e do Detran, além da possibilidade de ser pago presencialmente em uma das agências da Sefaz no estado. Além disso, o boleto deste ano não pode ser parcelado, mas os débitos de anos anteriores conseguem ser parcelados em até 12x, facilitando a regularização da dívida.

