Helicóptero da PM segue para o litoral piauiense para reforçar policiamento no Carnaval

No começo da tarde deste sábado (18), o helicóptero do Batalhão Tático Aéreo Policial, o BTAP, levantou voo para seguir em direção ao litoral piauiense onde atuará no reforço do patrulhamento durante os quatro dias de Carnaval. As cidades de Luís Correia, Parnaíba, Cajueiro da Praia e as demais que formam o completo turístico da região estão recebendo atenção especial dos órgãos de segurança em razão do grande contingente de turistas que recebe nesta época do ano.



O helicóptero partiu do hangar do Governo do Estado no aeroporto de Teresina e a decolagem foi acompanhada pelo governador Rafael Fonteles e o secretário estadual de Segurança Pública, Chico Lucas. Na ocasião, Rafael anunciou que além da aeronave que já está em uso, o BTAP deverá receber mais três nos próximos anos para ampliar o policiamento aéreo a regiões do interior piauiense.



Foto: Divulgação/Governo do Piauí

“A ideia é acrescentar mais um helicóptero esse ano, um no ano que vem e o quatro helicóptero em 2025 para garantir a segurança pública através desse importante instrumento para reprimir a criminalidade e dar segurança à nossa população”, explicou o governador. Uma aeronave deve ficar em Teresina e as demais serão levadas para as cidades de Parnaíba, Picos e Bom Jesus.

O objetivo, segundo Rafael Fonteles, é todas as quatro macrorregiões do Piauí com policiamento aéreo. Esses helicópteros atuarão não somente no policiamento ostensivo, como também em algumas operações especais.

Quem explica é o secretário de Segurança, Chico Lucas: “As aeronaves fazem um grande trabalho tanto de patrulhamento quanto de salvamento de vidas e defesa civil. E vi ser muito importante essa interiorização para trabalhar os quatro biomas incluindo Semiárido, Cerrado e a Planície Litorânea. São aeronaves que poderão ser usadas inclusive no combate a incêndios nas quatro macrorregiões”, finalizou o secretário.

Vale lembrar que além do policiamento aéreo, cerca de 1.700 policiais militares embarcaram para as cidades do interior e do litoral piauiense para atuarem especificamente no reforço da segurança durante as festas de Carnaval.

