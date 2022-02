Hemopi faz bloquinho para estimular doação de sangue no Carnaval

Bloquinho do bem, esse é o nome da campanha do Hemopi (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí) para estimular as doações de sangue durante o Carnaval no Piauí. Mesmo com o cancelamento das festas no estado, o número de doações tende a reduzir no período carnavalesco. Por isso, o Hemopi está com uma programação diferenciada para reforçar o estoque de sangue nos próximos dias.

Na próxima sexta-feira (25), a sede do Hemopi, localizada na Rua Primeiro de Maio, no Centro Sul, receberá um bloco de carnaval de rua para recepcionar os doadores. A festa contará com a participação do bloco Dedinho de Paçoca e do grupo Piauí Samba. O bloquinho é uma das estratégias adotadas pelo Hemopi para manter o estoque abastecido para o Carnaval, mesmo que não haja previsão de festas populares que foram suspensas por conta da pandemia.

“A nossa preocupação é de que, nesse período que antecede o carnaval, diminuam as doações. Por isso, a gente procura estimular as campanhas, tanto externas quanto internas, para poder convocar esses doadores para o Hemopi. Temos uma média de 120 a 150 doações por dia, com a campanha, esperamos chegar até pelo menos 180 doações diárias”, explica a supervisora em captação de doadores, Susanne Rocha.

Respeitando as regras sanitárias devido à pandemia do coronavírus, a apresentação do bloquinho será feita em uma tenda montada na área externa do Hemopi. As pessoas que quiserem comparecer ao centro para fazer a sua doação podem levar fantasias e adereços para participar da folia.

Doar sangue salva vidas

De acordo com o Hemopi, o mês de janeiro teve 250 doações a menos do que o mesmo período de 2021. Por isso, o centro sensibiliza a população para a importância da doação de sangue, em especial com a retomada das cirurgias eletivas no estado. A auxiliar de limpeza, Andréia Gomes, de 33 anos, é uma das doadoras que procurou o centro para fazer dar a sua contribuição.

“Essa é a segunda vez que eu faço a doação. Eu, como mãe, fico imaginando quantas mães estão com seus filhos internados precisando de sangue. Para a gente que é saudável não custa nada. É um ato que pode salvar muitas vidas. Fica o sentimento de felicidade de saber que estou podendo ajudar a salvar a vida de alguém”, enfatiza.

Quem quiser fazer a doação durante o período de Carnaval, o Hemopi está aberto todos os dias, com exceção do domingo, de 7 às 18 horas. Aos sábados, o funcionamento é até às 17 horas.

Critérios para doar

Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar alimentado. Não ingerir alimentos gordurosos antes da doação;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida por classe), serão aceitos alguns documentos digitais com foto.

Quem não pode doar

Quem teve hepatite após os 11 anos de idade

Mulheres grávidas ou em amamentação exclusiva

Quem passou por cirurgia cardíaca

Quem teve câncer

Quem teve relações sexuais com múltiplos parceiros nos últimos 12 meses

Usuários de drogas

Pessoas com HIV, hepatite, sífilis e doença de Chagas

