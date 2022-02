Carnaval 2022: confira o funcionamento do comércio, escolas, bancos e órgãos públicos

A Prefeitura de Teresina já havia anunciado que não haverá ponto facultativo durante o carnaval. Ou seja: os servidores públicos municipais (nos regimes de trabalho presencial e remoto) trabalharão normalmente nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março . No entanto, o Governo do Piauí ainda não se posicionou sobre o assunto.

E o comércio?

Nas redes sociais, o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) comunicou que durante período de carnaval o funcionamento do comércio será normal.

Apesar de ser conhecido como feriado, legalmente nenhum dos dias do carnaval é considerado feriado nacional ou municipal.

Funcionamento dos bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforçou, por meio de comunicado, que na segunda-feira, 28 de fevereiro e terça-feira, 1º de março, não haverá expediente para o público nas agências. O Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF/PI) vai seguir a medida e informou ainda que apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população.

Supermercados

Os supermercados Carvalho Super, Mercadão, Assaí e Pão de Açúcar ainda não definiram o funcionamento no feriado.

Escolas

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Piauí (Sinepe), Leonardo Airton Soares, disse que a orientação do sindicato para as escolas particulares é de que não funcionem durante o feriado de carnaval.

“Cada escola particular prepara o seu calendário. A maioria das nossas filiadas vai conceder o feriado do carnaval e não irá funcionar. Essa é uma recomendação do sindicato, visto que o professor também precisa descansar seja pelo trabalho que desenvolve remotamente e também de forma presencial. Além disso, não houve alteração ao nosso calendário. A gente acredita que esse descanso é justo para todos os profissionais que fazem a educação no Piauí”, ressalta.

A Secretaria Municipal da Educação (Semec) informou que ainda não saiu uma resolução quanto ao funcionamento das escolas da rede municipal de Teresina, e informou que o órgão está discutindo a temática para que seja lançada uma portaria com a decisão. Já a Secretaria de Educação do Piauí (Seduc) informou que aguarda publicação de decreto estadual para emitir um posicionamento.

Por meio de assessoria, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) informou que será ponto facultativo na segunda (28/02), terça (1º/03) e na quarta até 14h (02/03), pois seguirá a determinação da Portaria nº 14.817, do Ministério da Economia.

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) seguirá portaria do Governo Federal e não irá funcionar os dias 28 e 1º de março.

A reportagem não conseguiu contato com a Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

