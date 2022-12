IBGE lança Disque Censo para pessoas que ainda não foram recenseadas no Piauí

Desde agosto, o Censo Demográfico 2022 do IBGE está em campo para coletar informações sobre a população. Mas quem ainda não recebeu a visita do recenseador, agora poderá ligar para o número 137, a partir da quarta-feira (30). A ligação é gratuita e pode ser feita até o final de janeiro. Nessa fase, inicialmente, somente os estados de Piauí e Sergipe contarão com essa funcionalidade.

(Foto: Divulgação / IBGE)

Como o 137 funciona?

Se a pessoa ainda não foi recenseada, ela deverá ligar para o 137, que é um canal de atendimento exclusivo para essa funcionalidade. A partir disso, ela responderá a alguns questionamentos que visam identificar se realmente nenhum morador do domicílio respondeu à pesquisa. Para isso, o atendente solicita informações como telefone, email, endereço, nome da pessoa, ponto de referência, dentre outras informações.

(Foto: Arquivo ODIA)



Após isso, o IBGE vai verificar se de fato a pessoa não respondeu ao Censo e agendar uma visita ao domicílio. A entrevista será exclusivamente presencial, não estando disponível opção de responder por telefone, em razão de ser necessário o técnico do IBGE georreferenciar o domicílio. Vale ressaltar também que essa ligação não parte do IBGE e, sim, da população. Ou seja, o IBGE não liga para o informante solicitando informações.

Por que responder ao Censo é importante?

O Censo Demográfico 2022 é uma pesquisa que ocorre em todos os municípios do país, com o objetivo de coletar dados que permitem traçar um retrato da população. Com esses dados, é possível criar políticas públicas, assim como desenvolver pesquisas que são fundamentais para o crescimento do país. Responder à pesquisa é obrigatório e os dados são sigilosos, garantido por lei.

