Piauí é o estado mais avançado na coleta de dados do Censo Demográfico 2022

O Piauí é o estado com a coleta de dados do Censo Demográfico 2022 mais avançado do país. No Estado, já foram contados 2.831.380 habitantes, o que representa cerca de 86% da população estimada, num total de 922.603 domicílios. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (03) pela Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Piauí.



Atrás do Piauí está o estado de Sergipe, com 83,19%, e o Rio Grande do Norte, com 80,48%. No Brasil já foram contados cerca de 136 milhões de habitantes, o equivalente a 63,77% da população estimada para o país.



População indígena cresceu 116% no Piauí

No tocante aos povos e comunidades tradicionais, no Piauí já foram contadas 6.370 pessoas que se autodeclararam indígenas, aproximadamente 0,22% do total de pessoas recenseadas no estado. No último Censo Demográfico, realizado em 2010, apenas 2.944 pessoas se autodeclararam indígenas, o equivalente a 0,09% da população do estado naquela época.



Os dados ainda provisórios da contagem deste ano já demonstram um crescimento da população indígena da ordem de 116%, quando comparado ao Censo Demográfico de 2010.



Ainda com relação aos povos e comunidades tradicionais, temos a coleta do Censo Demográfico junto às comunidades quilombolas, que foram incluídas pela primeira vez nesta pesquisa. No Piauí já foram contadas 27.258 pessoas que se autoidentificaram como quilombolas, o que representa 0,96% da população total do estado.



