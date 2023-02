Ideias em Debate: Campelo Filho discute sobre crescimento da energia solar no Piauí

No programa Ideias em Debate - Negócios, Mercado e Inovação, exibido na noite desta terça-feira (31) pela O DIA TV, o advogado Campelo Filho recebeu convidados para discutir sobre o crescimento da energia solar no Piauí, segmento em que o estado tem se destacado nacionalmente. Albemerc Moraes, líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar do Piauí, e Thiago Castro, empresário e consultor técnico na área de energia solar, foram os entrevistados desta edição.

“Nos últimos anos, o Brasil e o Piauí têm passado por verdadeiras revoluções energéticas. Até pouco tempo a energia solar não se segurava por muito tempo e hoje ultrapassa a energia eólica. Isso se deve graças às pesquisas e desenvolvimento do movimento”, afirma Thiago Castro.

(Foto: Emelly Alves/ODIA)

Durante o programa, os entrevistados falaram sobre o fato de que a expansão da energia solar tem resultado no crescimento de empresas voltadas ao ramo e, consequentemente, na geração de renda. “Para este ano, temos a expectativa de 300 mil novas oportunidades de emprego e para investimento a nível nacional, estamos com expectativa de R% 52 bilhões de investimento”, aponta.

Segundo Campelo Filho, a aposta da energia solar no estado tem estimulado pesquisas, uma vez que a energia solar é peça essencial nos setores de inovação. Para Albemerc Moraes, a energia solar abre leque para pesquisas de forma multidisciplinar. “Seja na área da química, da física, de aplicação ou no ponto de vista da engenharia, temos a possibilidade da criação de novos dispositivos”, comenta.

Além da diminuição da emissão de Carbono, o investimento em energia solar proporciona valorização do imovel. "Recentemente surgiu uma lei que faz a redução do IPTU para o imóvel. A energia solar funciona como um investimento porque o cliente paga aos poucos um valor que ele pegaria pela vida toda”, pontua Thiago Castro.

Veja o programa completo





