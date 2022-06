Imposto de Renda: número de declarações foi maior que o esperado pela Receita no Piauí

Exatamente 291.643 contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) no Piauí. Os dados são da Receita Federal no Estado e segundo o órgão, o número de declarações foi acima do esperado, que era de 280 mil. O prazo para acertar as contas com o Leão terminou ontem, dia 31 de maio, em todo o país.

Declarar o Imposto de Renda é dever legal de todo cidadão brasileiro que esteja na cota de declaração conforme os termos normatizados pela Receita Federal. É a partir das declarações que o Governo Federal põe em prática a chamada justiça fiscal e faz com que os contribuintes que tenham mais capacidade contributiva paguem mais impostos do que aqueles que têm menos capacidade contributiva.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Atraso na declaração acarreta multa

Caso a declaração seja entregue após o prazo, o contribuinte vai incorrer em multa por atraso na entrega no valor de R$ 165,70. Esse valor pode ter ainda um acréscimo de até 20% se houver imposto a pagar. Porém, se faltar algum dado na declaração, o contribuinte pode fazer a retificação a qualquer momento, inclusive após o prazo final, entregando a chamada Declaração Retificadora sem custos, e ficar quite com o Leão.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no