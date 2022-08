Incêndio atinge Parque Serra de Santo Antônio em Campo Maior

Um incêndio de grandes proporções está descontrolado há mais de 24h no Parque Serra de Santo Antônio, na zona rural do município de Campo Maior, no Norte do Piauí. O fogo consumiu parte da vegetação do local, atingiu o paredão rochoso da serra e coloca em risco animais silvestres que vivem na área.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Campo Maior, Arnaldo Aragão, o fogo teve início na manhã de sábado (20/08) nas proximidades de residências e chegou a ser controlado pelo brigadistas locais, contudo, as chamas voltaram a ganhar volume e se espalharam pelo parque durante a noite.

Foto: Divulgação / Defesa Civil de Campo Maior

“Os brigadistas foram acionados e conseguimos controlar o fogo. Evitamos que o fogo chegasse as casas das proximidades. Não tem risco para as pessoas, os danos são mesmo ao meio ambiente”, disse Arnaldo. O que teria provocado o incêndio ainda é incerto. Na noite de sábado (20), a grande proporção das chamas podia ser vista da sede do município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou reforços para ajudar na tentativa de controlar as chamas. Ao todo, sete homens trabalham para evitar que o incêndio se alastre para o restante do parque.

Risco de incêndio

O risco de incêndios no Piauí foi alertado nesse sábado (20/08) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , que emitiu um alerta em razão da baixa umidade relativa do ar registrada no Piauí nos últimos dias. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que o Piauí teve um aumento de 71% no número de queimadas só nas últimas 24 horas.

