Novo alerta: 178 cidades piauienses estão sob risco de temporais, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta para risco de chuvas intensas e temporais para 178 municípios piauienses nesta quarta-feira (09). O alerta vale até hoje (10) e abrange as regiões Sudeste, Sudoeste e Norte do Estado.

De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. É recomendado que em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Quem tem veículos, é orientado a não estacioná-los próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet alerta ainda para o risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, e ventos intensos de 60 a 100km/h. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo número 193 e a Defesa Civil pelo número 199.



Foto: Ithyara Borges/O Dia

Mais de 700 famílias já estão desabrigadas em Teresina

Dados atualizados da Defesa Civil Municipal informam que ao menos 712 famílias já estão desabrigadas em Teresina por conta da chuva. A maior parte delas vivia em áreas de risco próximo a encostas, morros, galerias e bueiros. Destas, cerca de 33 tiveram que sair de suas casas por conta da cheia do Rio Poti, que, no começo da semana, se elevou para acima de 9 metros, atingindo a cota de alerta para risco de inundação.

Dentre estas estão moradores da Vila Beira Rio, que fica ao lado do balneário Curva São Paulo. A região historicamente possui problemas no período chuvoso devido à elevação do Rio Poti. Neste ano, o rio invadiu casas e a lama acumulada inclusive ameaça a estrutura de algumas residências.

O gerente operacional de Defesa Civil de Teresina, Marcos Rolf, faz um apelo às famílias que vivem nestas regiões para que deixem suas casas ao menos temporariamente e evitem maiores danos. “A gente sabe que as pessoas vivem lá há anos, que tudo que elas têm está lá dentro, mas temos que fazer esse trabalho preventivo e leva-las para locais que sejam seguros como os abrigos coletivos e as casas de familiares”, explica.

Ele pede também que as pessoas evitem jogar lixo em áreas de galerias, porque isso entope os esgotos e impede a drenagem da água da chuva, causando alagamentos e prejuízos para quem vive no entorno.

Confira abaixo os municípios piauiense em alerta para chuvas intensas segundo o Inmet:

Agricolândia

Água Branca

Alagoinha do Piauí

Alegrete do Piauí

Alto Longá

Altos

Alvorada do Gurguéia

Amarante

Angical do Piauí

Aroazes

Aroeiras do Itaim

Arraial

Assunção do Piauí

Barra D'Alcântara

Barras

Barro Duro

Batalha

Bela Vista do Piauí

Belém do Piauí

Beneditinos

Bertolínia

Boa Hora

Bocaina

Bom Jesus

Bom Princípio do Piauí

Boqueirão do Piauí

Brasileira

Brejo do Piauí

Buriti dos Lopes

Buriti dos Montes

Cabeceiras do Piauí

Cajazeiras do Piauí

Cajueiro da Praia

Caldeirão Grande do Piauí

Campinas do Piauí

Campo Grande do Piauí

Campo Largo do Piauí

Campo Maior

Canavieira

Canto do Buriti

Capitão de Campos

Caracol

Caraúbas do Piauí

Castelo do Piauí

Caxingó

Cocal

Cocal de Telha

Cocal dos Alves

Coivaras

Colônia do Gurguéia

Colônia do Piauí

Cristino Castro

Currais

Curralinhos

Demerval Lobão

Dom Expedito Lopes

Domingos Mourão

Elesbão Veloso

Eliseu Martins

Esperantina

Flores do Piauí

Floresta do Piauí

Floriano

Francinópolis

Francisco Ayres

Francisco Santos

Fronteiras

Geminiano

Guadalupe

Guaribas

Hugo Napoleão

Ilha Grande

Inhuma

Ipiranga do Piauí

Isaías Coelho

Itainópolis

Itaueira

Jaicós

Jardim do Mulato

Jatobá do Piauí

Jerumenha

João Costa

Joaquim Pires

Joca Marques

José de Freitas

Juazeiro do Piauí

Jurema

Lagoa Alegre

Lagoa de São Francisco

Lagoa do Piauí

Lagoa do Sítio

Lagoinha do Piauí

Landri Sales

Luís Correia

Luzilândia

Madeiro

Manoel Emídio

Marcos Parente

Matias Olímpio

Miguel Alves

Miguel Leão

Milton Brandão

Monsenhor Gil

Monsenhor Hipólito

Morro do Chapéu do Piauí

Murici dos Portelas

Nazaré do Piauí

Nazária

Nossa Senhora de Nazaré

Nossa Senhora dos Remédios

Nova Santa Rita

Novo Oriente do Piauí

Novo Santo Antônio

Oeiras

Olho D'Água do Piauí

Padre Marcos

Paes Landim

Pajeú do Piauí

Palmeira do Piauí

Palmeirais

Paquetá

Parnaíba

Passagem Franca do Piauí

Pau D'Arco do Piauí

Pavussu

Pedro II

Pedro Laurentino

Picos

Pimenteiras

Pio IX

Piracuruca

Piripiri

Porto

Prata do Piauí

Regeneração

Ribeira do Piauí

Rio Grande do Piauí

Santa Cruz do Piauí

Santa Cruz dos Milagres

Santa Luz

Santana do Piauí

Santa Rosa do Piauí

Santo Antônio de Lisboa

Santo Antônio dos Milagres

Santo Inácio do Piauí

São Félix do Piauí

São Francisco do Piauí

São Gonçalo do Piauí

São João da Canabrava

São João da Fronteira

São João da Serra

São João da Varjota

São João do Arraial

São João do Piauí

São José do Divino

São José do Peixe

São José do Piauí

São Julião

São Luis do Piauí

São Miguel da Baixa Grande

São Miguel do Fidalgo

São Miguel do Tapuio

São Pedro do Piauí

Sebastião Leal

Sigefredo Pacheco

Simplício Mendes

Socorro do Piauí

Sussuapara

Tamboril do Piauí

Tanque do Piauí

Teresina

União

Uruçuí

Valença do Piauí

Várzea Grande

Vera Mendes

Vila Nova do Piauí

Wall Ferraz

