Mais de 30 famílias ficam desabrigadas após cheia do Rio Poti

O volume de chuvas registrado em Teresina nos últimos dias tem causado uma série de transtornos aos moradores da Capital. Preocupa também o fato de os rios que banham a cidade estarem subindo de nível. O Rio Poti, por exemplo, subiu seis metros nos últimos dois dias, ultrapassando a cota de atenção para risco de inundação. Com a cheia, muitas famílias moradoras de áreas de risco precisaram deixar suas casas, deixando para trás móveis e outros objetos de valor.



Segundo a Defesa Civil Municipal de Teresina, 33 famílias foram removidas de áreas de risco nas zonas Sul e Sudeste na noite desta segunda-feira (07). Destas, 15 famílias moram na localidade Terra Prometida, região do bairro Cristo Rei, e outras 18 na curva São Paulo, que já possui um histórico de alagamentos. Ao todo, a capital piauiense possui 56 áreas. A grande maioria delas está localizada próximo aos rios, bueiros vivos, galerias e lagoas.

“A cota do rio estava em 2,30 m e subiu para 9,35 m. Foi um aumento que a gente não esperava. Sabíamos que ia chover, mas não esperávamos esse aumento. Nós corremos para retirar as famílias dessas áreas de risco e, graças a Deus, não houve nenhum acidente, apenas a perda de móveis e outros utensílios. Porque a prioridade é salvar primeiro as vidas”, destaca Marcos Rolf, gerente da Defesa Civil Municipal.

Por ser represado pelo rio Parnaíba, o rio Poti é uma das preocupações da Defesa Civil Municipal. Com o alto volume de chuvas, o nível pode ser subir em poucas horas, inundando comunidades ribeirinhas. Por isso, a Defesa Civil Municipal alerta para que as famílias que moram às margens do Poti deixem os seus imóveis caso as chuvas se intensifiquem nas próximas horas.

“Ficamos com as equipes preparadas, inclusive com barcos para retirar essas famílias. A nossa preocupação é em divulgar para que as famílias saiam desses locais porque muitas vezes não dá tempo, porque quando o rio sobe é muito rápido. Ontem saímos da cota de atenção e rapidamente fomos para a cota de alerta. Quando o rio é represado, ele volta e causa a inundação”, explica.

A Defesa Civil Municipal orienta às famílias que vivem em áreas de riscos que diante das situações emergenciais, estas devem acionar o órgão por meio do número 153.



