Nível do Rio Poti reduz 32 cm em Teresina mas segue na cota de alerta

O nível do Rio Poti em Teresina diminuiu 32 centímetros durante a madrugada e as primeiras horas da manhã desta terça-feira (08). Durante todo o dia de ontem (07), as águas do rio se elevaram por conta da chuva que caiu nas últimas horas, atingindo o patamar máximo de 9,84m por volta das 17h30min. A partir de então, o nível foi descendo até atingir 9,52m às 6h15min de hoje.



As informações constam no monitoramento em tempo real do Serviço Geológico Nacional, o CPRM. Apesar dessa redução de 32cm, o Rio Poti continua dentro da cota de alerta para risco de inundação em Teresina podendo voltar a aumentar de nível durante o dia devido às chuvas previstas para hoje. Vale lembrar que ainda ontem (07), o CPRM havia informado em boletim que o rio poderia atingir nesta terça-feira a cota de inundação.



Foto ilustrativa: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o Serviço Geológico Nacional, a média de chuva acumulada em 24 horas no Rio Poti ficou em 77,8mm. Somando-se os últimos cinco dias, a média de volume de chuva acumulada sobre o rio foi de 119,2mm. Vale lembrar que mesmo não tendo chovido nesta madrugada em Teresina, o Poti está a somente 48cm de atingir a cota de inundação.

Outro que também está na cota de alerta para risco de inundação é o Rio Matathaoan, em Barras, que atingiu na manhã desta terça-feira (08) 3,92m, estando a 28cm de atingir a cota de inundação.



Foto: Reprodução

Em Luzilândia, o Rio Parnaíba se encontra na cota de atenção para risco de inundação. Conforme aponta o monitoramento do CPRM, o rio se encontra com 4,67m, a 33cm de atingir a cota de alerta. Na mesma situação se encontra o Rio Longá, em Esperantina, que também atingiu a cota de atenção e se encontra com nível no patamar de 5,97m.

O CPRM informa que está monitorando dia a dia a situação dos rios do Piauí, solicitando dos órgãos competentes o planejamento e tomada de ações preventivas e de auxílio às populações que vivem nas áreas de risco.

