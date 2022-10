Inmet: umidade do ar deve cair para 20% em 198 cidades piauienses

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para 198 cidades piauienses que devem ser afetadas com a baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira (05). De acordo com o Instituto, a umidade do ar deve variar entre 30% e 20% entre as 11h e as 20h com o risco de ocorrência de incêndios florestais e problemas à saúde.



Conforme o padrão da Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar em parte do território piauiense deve atingir o patamar desértico considerado como sendo nocivo à saúde humana. Para amenizar os efeitos, a OMS recomenda aumentar bastante a ingestão de líquido e evitar desgaste físicos nas horas mais quentes do dia.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193 e a Defesa Civil pelo número 199.

O alerta de baixa umidade do ar vale para as regiões Centro-Norte, Sudeste, Sudoeste e Norte piauienses.



Foto: Reprodução/Inmet

Temperaturas chegam aos 40 graus até o final de semana

A previsão do tempo para Teresina nos próximos dias aponta para temperaturas na casa dos 40 graus. De acordo com Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a capital piauiense deve ter mínima de 24 graus durante o restante da semana e de até 40 graus de temperatura máxima com baixíssimas chances de chuva e céu limpo durante a maior parte do dia.

Confira abaixo as cidades com alerta do Inmet:

Acauã Agricolândia Água Branca Alagoinha do Piauí Alegrete do Piauí Alto Longá Altos Alvorada do Gurguéia Amarante Angical do Piauí Anísio de Abreu Antônio Almeida Aroazes Aroeiras do Itaim Arraial Assunção do Piauí Avelino Lopes Baixa Grande do Ribeiro Barra D'Alcântara Barras Barreiras do Piauí Barro Duro Batalha Bela Vista do Piauí Belém do Piauí Beneditinos Bertolínia Betânia do Piauí Boa Hora Bocaina Bom Jesus Bonfim do Piauí Boqueirão do Piauí Brejo do Piauí Buriti dos Montes Cabeceiras do Piauí Cajazeiras do Piauí Caldeirão Grande do Piauí Campinas do Piauí Campo Alegre do Fidalgo Campo Grande do Piauí Campo Maior Canavieira Canto do Buriti Capitão de Campos Capitão Gervásio Oliveira Caracol Caridade do Piauí Castelo do Piauí Cocal de Telha Coivaras Colônia do Gurguéia Colônia do Piauí Conceição do Canindé Coronel José Dias Corrente Cristalândia do Piauí Cristino Castro Curimatá Currais Curralinhos Curral Novo do Piauí Demerval Lobão Dirceu Arcoverde Dom Expedito Lopes Domingos Mourão Dom Inocêncio Elesbão Veloso Eliseu Martins Fartura do Piauí Flores do Piauí Floresta do Piauí Floriano Francinópolis Francisco Ayres Francisco Macedo Francisco Santos Fronteiras Geminiano Gilbués Guadalupe Guaribas Hugo Napoleão Inhuma Ipiranga do Piauí Isaías Coelho Itainópolis Itaueira Jacobina do Piauí Jaicós Jardim do Mulato Jatobá do Piauí Jerumenha João Costa José de Freitas Juazeiro do Piauí Júlio Borges Jurema Lagoa Alegre Lagoa de São Francisco Lagoa do Barro do Piauí Lagoa do Piauí Lagoa do Sítio Lagoinha do Piauí Landri Sales Manoel Emídio Marcolândia Marcos Parente Massapê do Piauí Miguel Alves Miguel Leão Milton Brandão Monsenhor Gil Monsenhor Hipólito Monte Alegre do Piauí Morro Cabeça no Tempo Nazaré do Piauí Nazária Nossa Senhora de Nazaré Nova Santa Rita Novo Oriente do Piauí Novo Santo Antônio Oeiras Olho D'Água do Piauí Padre Marcos Paes Landim Pajeú do Piauí Palmeira do Piauí Palmeirais Paquetá Parnaguá Passagem Franca do Piauí Patos do Piauí Pau D'Arco do Piauí Paulistana Pavussu Pedro II Pedro Laurentino Picos Pimenteiras Pio IX Piripiri Porto Alegre do Piauí Prata do Piauí Queimada Nova Redenção do Gurguéia Regeneração Riacho Frio Ribeira do Piauí Ribeiro Gonçalves Rio Grande do Piauí Santa Cruz do Piauí Santa Cruz dos Milagres Santa Filomena Santa Luz Santana do Piauí Santa Rosa do Piauí Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio dos Milagres Santo Inácio do Piauí São Braz do Piauí São Félix do Piauí São Francisco de Assis do Piauí São Francisco do Piauí São Gonçalo do Gurguéia São Gonçalo do Piauí São João da Canabrava São João da Serra São João da Varjota São João do Piauí São José do Peixe São José do Piauí São Julião São Lourenço do Piauí São Luis do Piauí São Miguel da Baixa Grande São Miguel do Fidalgo São Miguel do Tapuio São Pedro do Piauí São Raimundo Nonato Sebastião Barros Sebastião Leal Sigefredo Pacheco Simões Simplício Mendes Socorro do Piauí Sussuapara Tamboril do Piauí Tanque do Piauí Teresina União Uruçuí Valença do Piauí Várzea Branca Várzea Grande Vera Mendes Vila Nova do Piauí Wall Ferraz

