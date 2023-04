Inscrições abertas para Concurso dos Bombeiros no Piauí, veja como se inscrever de graça

Começou nesta sexta (14) o prazo para inscrições no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí 2023. Ao todo serão 400 vagas para o certame, 200 para nomeação imediata e 200 para cadastro de reserva. Deste serão 360 vagas para homens e 40 vagas para mulheres. O salário será de R$ 3.817,73. As inscrições podem ser realizadas clicando aqui , o custo é de R$ 80,00. Veja o edital completo.



De acordo com a legislação estadual, tem direito a isenção na taxa de inscrição para o concurso: candidato doador de sangue pelo menos três vezes nos últimos doze meses, doador de medula óssea, candidato que tiver trabalhado como mesário ou colaborador em no mínimo duas eleições, candidato que estiver desempregado e quem tiver renda familiar for igual ou inferior ao salário mínimo.

O prazo para pedido de isenção da taxa vai até a próxima segunda (17), confira aqui como fazer o pedido e quais os documentos solicitados clicando aqui .

Para o concurso os seguintes requisitos são exigidos :

Requisitos:



Altura mínima de 1,60m (para homem) e 1,55m (para mulher);

Ensino Superior completo em qualquer área, devendo o diploma ser entregue durante a matrícula no Curso de Formação;

Concluir com aproveitamento satisfatório o Curso de Formação de Soldados (CFSd BM);

Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, que lhe permita conduzir veículo automotor, classificada, no mínimo, na Categoria “AB”.

Etapas e Provas:

A primeira etapa (Prova Escrita Objetiva e Dissertativa), a segunda etapa (Exame de Saúde - Médico e Odontológico), a terceira etapa (Exame de Aptidão Física) e a quarta etapa (Avaliação Psicológica). A quinta etapa (Investigação Social).

1) Primeira Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de Prova Escrita Objetiva e Dissertativa;

2) Segunda Etapa, de caráter eliminatório, constará de Exame de Saúde (Médico e Odontológico);

3) Terceira Etapa, de caráter eliminatório, compreenderá o Exame de Aptidão Física e constará de testes atléticos inerentes ao cargo;

4) Quarta Etapa, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de Avaliação Psicológica, na qual serão adotados critérios científicos e objetivos, sendo vedada a realização de entrevistas;

5) Quinta Etapa, de caráter eliminatório, consistirá na Investigação Social com a finalidade de averiguar atos da vida pregressa, bem como da vida atual do candidato.

