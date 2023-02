Inscrições para concurso do Banco do Brasil com 39 vagas para o Piauí encerram amanhã (24)

Encerram nesta sexta-feira (24), as inscrições para o concurso do Banco do Brasil. O edital foi divulgado ainda em dezembro de 2022 e visa o preenchimento de 6 mil vagas. Para o Piauí, serão disponibilizadas 39 vagas. O cargo oferecido é de Escriturário (Agente de Tecnologia e/ou Agente Comercial).

A remuneração inicial é de R$ 3.622, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. O funcionário também terá direito a participar nos lucros da empresa, além de vale transporte, auxílio-creche, vale refeição, plano de saúde, entre outros benefícios. Para concorrer, é necessário possuir certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site da Cesgranrio até as 23h59 de sexta (24). O candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 50 para participar.

Confira aqui o edital completo



De acordo com o edital, das vagas ofertadas, 5% são para pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos. A primeira etapa do concurso visa a avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de uma prova objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa consiste na aplicação de prova de redação.

